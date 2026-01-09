Marokko naar halve finale Afrika Cup: hoofdrol voor Saibari

Marokko heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. Mede dankzij een treffer van PSV-middenvelder waren de Leeuwen van de Atlas te sterk voor een machteloos Kameroen: 0-2.

Met PSV’er Ismael Saibari en voormalig Ajacied Noussair Mazraoui startte Marokko aan de kwartfinale tegen Kameroen. Na een tamme openingsfase namen de Leeuwen van de Atlas toch de voorsprong. Wie anders dan Afrika Cup-topscorer Brahim Diaz zette Marokko na 26 minuten op voorsprong in Rabat, met zijn vijfde treffer van het toernooi.

Dik vijf minuten later leek de bal op de stip te gaan, toen Abdessamad Ezzalzouli op de lijn van het zestienmetergebied werd geraakt. De videoscheidsrechter beoordeelde het moment, maar vond het te weinig voor een penalty. Zo was de ruststand 0-1 in het voordeel van Marokko.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Marokko was de betere ploeg, terwijl Kameroen aanvallend volstrekt onmachtig bleef. Pas na 71 minuten dook Georges-Kévin N'Koudou op bij de tweede paal uit een corner, maar hij kreeg de bal niet optimaal tegen het hoofd.

Saibari beslissend met treffer

Niet veel later besliste Saibari de wedstrijd met zijn eerste treffer op het toernooi. De middenvelder van PSV controleerde een corner knap en schoot de bal vervolgens hard en strak in de linkerhoek: 0-2. Enkele minuten later werd hij naar de kant gehaald en vervangen door Feyenoord-speler Oussama Targhalline.

Met hem in de gelederen wist Marokko de overwinning over de streep te trekken, waardoor plaatsing voor de halve finale een feit is. Aanstaande woensdag staat de halve finale van de Afrika Cup gepland, waarin Marokko het opneemt tegen de winnaar van het duel tussen Algerije en Nigeria.

