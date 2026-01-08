Live voetbal 1

Nigeria dreigt kwartfinale Afrika Cup te boycotten om onbetaalde bonussen

8 januari 2026, 19:17

De deelname van Nigeria aan de kwartfinale van de Afrika Cup staat op losse schroeven. De ploeg dreigt zaterdag niet af te reizen naar Marrakech voor het treffen met Algerije, zolang de nationale voetbalbond de afgesproken bonussen niet heeft overgemaakt.

Voor de start van het toernooi werden er duidelijke afspraken gemaakt tussen spelersgroep en bond over premies per overwinning. Inmiddels zijn alle groepswedstrijden, tegen Tanzania, Tunesië en Oeganda, gewonnen, terwijl ook de achtste finale tegen Mozambique een prooi werd voor de Nigerianen.

Volgens BBC Africa-verslaggever Olúwashínà Okeleji, die de situatie rondom het elftal op de voet volgt, weigeren zowel spelers als staf te vertrekken richting Marokko zolang de betalingen uitblijven.

Aanvoerder Wilfred Ndidi probeert de rust te bewaren binnen de selectie. “Ik probeer het team te pushen om te blijven trainen en om de wedstrijd tegen Algerije gewoon te spelen”, laat hij weten bij de BBC. De middenvelder gaat zelfs ver in zijn poging om escalatie te voorkomen. “Ik heb de spelers en de staf beloofd dat ik de bonussen zelf zal betalen als de bond het niet doet.”

De huidige spanningen staan niet op zichzelf. Eerder tijdens de Afrika Cup was er al onenigheid binnen de Nigeriaanse selectie, nadat Victor Osimhen en Ademola Lookman met elkaar in aanvaring kwamen. De spits van Galatasaray dacht er zelfs over na om het trainingskamp te verlaten, maar uiteindelijk werd dat conflict in de kiem gesmoord.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bizar. Stop met die bonussen. Zijn dit geen profs?

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bizar. Stop met die bonussen. Zijn dit geen profs?

