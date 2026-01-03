Oranje’s WK-opponent Tunesië zet zichzelf ongelooflijk voor schut op Afrika Cup

Tunesië, tijdens het aankomende WK één van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal op het WK, heeft zich zaterdagavond ongelooflijk geblameerd in de achtste finales van de Afrika Cup. Het Noord-Afrikaanse land kreeg tien man van Mali in de reguliere speeltijd niet op de knieën (1-1) en verloor uiteindelijk in de beslissende strafschoppenserie.

Tunesië speelde vanaf de 26ste minuut met een man meer. Woyo Coulibaly dupeerde Mali in de 26ste minuut van de wedstrijd. De verdediger plaatste zijn noppen op de rechterkuit van Hannibal Mejbri en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Met een man minder wist Mali de rijen vervolgens zeer behoorlijk gesloten te houden. In de 88ste minuut van de wedstrijd wist Tunesië toch nog een opening te vinden in de defensie van de Malinezen. Elias Saad bracht de bal met een handig wippertje in de zestien van Mali, waar Firas Chaouat vervolgens met het achterhoofd wist te scoren: 0-1.

Daarmee leek het lot van Mali beschoren, maar men tien man wist het team van de Belgische bondscoach Tom Saintfiet in de zesde minuut van de blessuretijd toch nog een gelijkmaker te forceren. Invaller Yassine Meriah kreeg de bal ongelukkig op zijn hand, waarna Mali een strafschop mocht nemen. Lassine Sinayoko ontfermde zich over het buitenkansje en sleepte er zo een verlenging uit voor Mali. Daarin hield het tiental stand, waarna de beslissende strafschoppenserie gewonnen werd.