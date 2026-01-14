Marokko naar finale Afrika Cup dankzij heldenrol van Yassine Bounou

Marokko heeft zich zaterdagavond ten koste van Nigeria geplaatst voor de finale van de Afrika Cup in eigen land. Na 120 minuten voetballen stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord, waarna het Noord-Afrikaanse land in de beslissende strafschoppenserie aan het langste eind trok. Marokko speelt zondag in de finale tegen Senegal.

Het niveau van de wedstrijd in Stade Prince Moulay Abdallah hield niet over. Beide teams leken last te hebben van de spanning, waardoor uitgespeelde kansen zeldzaam waren. Ademola Lookman testte de Marokkaanse doelman Yassine Bounou in de openingsfase, terwijl PSV’er Ismael Saibari kort voor rust aan de overzijde op Stanley Nwabali stuitte.

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft was zowaar nog slechter dan de eerste. Marokko schoot in het tweede bedrijf nog tweemaal op doel, maar kwam eigenlijk geen moment in de buurt van een doelpunt. Ook Nigeria kon de ban niet breken, waardoor er verlengingen volgden.

In de verlengingen hielden beide landen elkaar opnieuw in evenwicht. Het opvallendste moment van de verlengingen was de wissel van de Nigeriaanse vedette Victor Osimhen, die met nog slechts twee minuten te gaan werd gewisseld en dus geen penalty mocht nemen.

In de beslissende strafschoppenserie leek het vervolgens heel even mis te gaan voor Marokko, want de tweede strafschop van het gastland werd gemist voor Hamza Igamane. Bounou redde daarna echter op inzetten van Samuel Chukwueze en Bruno Onyemaechi, waardoor Marokko toch nog als winnaar van het veld stapte.