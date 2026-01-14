Live voetbal

Marokko naar finale Afrika Cup dankzij heldenrol van Yassine Bounou

Yassine Bounou
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 januari 2026, 23:55

Marokko heeft zich zaterdagavond ten koste van Nigeria geplaatst voor de finale van de Afrika Cup in eigen land. Na 120 minuten voetballen stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord, waarna het Noord-Afrikaanse land in de beslissende strafschoppenserie aan het langste eind trok. Marokko speelt zondag in de finale tegen Senegal.

Het niveau van de wedstrijd in Stade Prince Moulay Abdallah hield niet over. Beide teams leken last te hebben van de spanning, waardoor uitgespeelde kansen zeldzaam waren. Ademola Lookman testte de Marokkaanse doelman Yassine Bounou in de openingsfase, terwijl PSV’er Ismael Saibari kort voor rust aan de overzijde op Stanley Nwabali stuitte.

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft was zowaar nog slechter dan de eerste. Marokko schoot in het tweede bedrijf nog tweemaal op doel, maar kwam eigenlijk geen moment in de buurt van een doelpunt. Ook Nigeria kon de ban niet breken, waardoor er verlengingen volgden.

In de verlengingen hielden beide landen elkaar opnieuw in evenwicht. Het opvallendste moment van de verlengingen was de wissel van de Nigeriaanse vedette Victor Osimhen, die met nog slechts twee minuten te gaan werd gewisseld en dus geen penalty mocht nemen.

In de beslissende strafschoppenserie leek het vervolgens heel even mis te gaan voor Marokko, want de tweede strafschop van het gastland werd gemist voor Hamza Igamane. Bounou redde daarna echter op inzetten van Samuel Chukwueze en Bruno Onyemaechi, waardoor Marokko toch nog als winnaar van het veld stapte.

➡️ Meer Afrika Cup nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Calvin Bassey Achraf Hakimi Realtimes

Calvin Bassey geschorst voor finale Afrika Cup na enorme fout van arbiter

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
Walid Regragui van Marokko

Marokkaanse bondscoach Regragui hekelt suggesties over partijdige arbitrage

  • di 13 januari, 18:59
  • 13 jan. 18:59
Hakimi en Diaz vieren de 0-1 bij kameroen - Marokko

Marokko naar halve finale Afrika Cup: hoofdrol voor Saibari

  • vr 9 januari, 21:58
  • 9 jan. 21:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Yassine Bounou

Yassine Bounou
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 34 jaar (5 apr. 1991)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
9
0
2024/2025
Hilal
31
0
2023/2024
Hilal
31
0
2023/2024
Sevilla
1
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel