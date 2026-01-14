Calvin Bassey geschorst voor finale Afrika Cup na enorme fout van arbiter

Een ongelooflijk naar moment voor in de halve finale van de Africa Cup. De Nigeriaanse centrumverdediger kreeg in de eerste helft tegen gastland Marokko (0-0 ruststand) een ogenschijnlijk onterechte gele kaart, waardoor hij geschorst is voor een eventuele finale tegen Senegal.

Bassey is bezig aan een ijzersterk toernooi en speelde ook een uitstekende eerste helft tegen Marokko. In de 33ste minuut van de wedstrijd sloeg het noodlot echter toe voor de verdediger van Fulhan en voormalig Ajacied: scheidsrechter Daniel Nii Ayi Larye toonde Bassey, mede op aandringen van de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, een gele kaart, nadat Brahim Díaz op de rand van het strafschopgebied van Nigeria naar de grond ging.

Artikel gaat verder onder video

Díaz werd weliswaar aan zijn arm getrokken door Bassey, maar in de herhaling was overduidelijk te zien hoe de eerste overtreding werd gemaakt op de verdediger van Nigeria. Díaz trok Bassey in eerste instantie aan het shirt, maar de arbitrage liet doorspelen en floot meteen erna dus wel voor de overtreding van Bassey.

Het betekende voor Bassey zijn derde gele kaart in zes wedstrijden dit toernooi, waardoor hij geschorst is voor een eventuele finale. De stopper was zichtbaar teleurgesteld na zijn gele kaart, maar hield zich ook sterk.