Live voetbal 1

Calvin Bassey geschorst voor finale Afrika Cup na enorme fout van arbiter

Calvin Bassey Achraf Hakimi Realtimes
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 januari 2026, 22:06

Een ongelooflijk naar moment voor Calvin Bassey in de halve finale van de Africa Cup. De Nigeriaanse centrumverdediger kreeg in de eerste helft tegen gastland Marokko (0-0 ruststand) een ogenschijnlijk onterechte gele kaart, waardoor hij geschorst is voor een eventuele finale tegen Senegal.

Bassey is bezig aan een ijzersterk toernooi en speelde ook een uitstekende eerste helft tegen Marokko. In de 33ste minuut van de wedstrijd sloeg het noodlot echter toe voor de verdediger van Fulhan en voormalig Ajacied: scheidsrechter Daniel Nii Ayi Larye toonde Bassey, mede op aandringen van de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, een gele kaart, nadat Brahim Díaz op de rand van het strafschopgebied van Nigeria naar de grond ging.

Artikel gaat verder onder video

Díaz werd weliswaar aan zijn arm getrokken door Bassey, maar in de herhaling was overduidelijk te zien hoe de eerste overtreding werd gemaakt op de verdediger van Nigeria. Díaz trok Bassey in eerste instantie aan het shirt, maar de arbitrage liet doorspelen en floot meteen erna dus wel voor de overtreding van Bassey.

Het betekende voor Bassey zijn derde gele kaart in zes wedstrijden dit toernooi, waardoor hij geschorst is voor een eventuele finale. De stopper was zichtbaar teleurgesteld na zijn gele kaart, maar hield zich ook sterk.

➡️ Meer Afrika Cup nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Walid Regragui van Marokko

Marokkaanse bondscoach Regragui hekelt suggesties over partijdige arbitrage

  • Gisteren, 18:59
  • Gisteren, 18:59
Hakimi en Diaz vieren de 0-1 bij kameroen - Marokko

Marokko naar halve finale Afrika Cup: hoofdrol voor Saibari

  • vr 9 januari, 21:58
  • 9 jan. 21:58
Afrika Cup-trofee

Nigeria dreigt kwartfinale Afrika Cup te boycotten om onbetaalde bonussen

  • do 8 januari, 19:17
  • 8 jan. 19:17
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Bassey

Calvin Bassey
Fulham
Team: Fulham
Leeftijd: 26 jaar (31 dec. 1999)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fulham
16
1
2024/2025
Fulham
35
1
2023/2024
Fulham
29
1
2022/2023
Ajax
25
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel