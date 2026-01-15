Na de halve finale van de Afrika Cup tussen Marokko en Nigeria (0-0, winst Marokko na strafschoppen) van woensdagavond, werd er het behalen van de finale grootschalig gevierd door de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Helaas sloeg de feeststemming in de nacht van woensdag op donderdag onder andere in Den Haag o in onrust, waardoor de Mobiele Eenheid moest ingrijpen.

Marokko bereikte de finale van de Afrika Cup na een zinderende penaltyserie tegen Nigeria. Nadat er 120 minuten lang een 0-0 stand op het scorebord had gestaan, moesten strafschoppen uitsluitsel bieden over welk team zondag in de finale staat. Marokko nam de strafschoppen uiteindelijk beter dan Nigeria en won met 4-2. Doelman Yassine Bounou was hierbij cruciaal: hij keerde twee strafschoppen. Voor Marokko is het de eerste finale van het toernooi sinds 2004, 22 jaar geleden. De finale wordt op zondag 18 januari 2026 gespeeld tegen Senegal.

Feestelijke vieringen slaan om in onrust

Na de overwinning gingen veel Marokkaanse fans in Nederland de straat op, onder andere in de Schilderwijk in Den Haag. Volgens Omroep West reden auto's toeterend rond, zwaaiden fans met vlaggen vanuit auto's. Op een gegeven moment sloeg de sfeer echter om. Politieagenten en later ook de ME werden bekogeld met vuurwerk en andere voorwerpen. Ook werden er fietsen richting politiebussen gegooid. De pers werd ook niet ontzien door de relschoppers.

ME grijpt in na geweld

De Mobiele Eenheid moest charges uitvoeren om de rust te laten wederkeren. Volgens Omroep West werd de ME specifiek bekogeld met vuurwerk door relschoppers terwijl zij probeerden de menigte in de Schilderswijk te verspreiden. Er is sprake van materiële schade, waaronder een vernielde gevel. De politie heeft in Den Haag meerdere personen aangehouden voor openlijke geweldpleging en het bezit of afsteken van illegaal vuurwerk. Of en hoeveel arrestaties er in andere steden zijn verricht, is vooralsnog niet definitief bevestigd.

De Nederlandse autoriteiten hebben voor de finale op 18 januari extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd om verdere escalatie te voorkomen.

Het gaat mis in #DenHaag. Zwaar vuurwerk afgestoken en fans met gezichtsbeddeking. Ook net hard siervuurwerk tussen mensenmassa afgestoken. Ook vuurwerk richting politievoertuigen. #Marokko #AfricaCupOfNations pic.twitter.com/E6DK29B3An — Owen (@_owenobrien_) January 14, 2026