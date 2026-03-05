Live voetbal

Rampavond Spurs: rood Van de Ven, degradatie dichtbij

Van de Ven
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 maart 2026, 23:24

Tottenham Hotspur heeft zichzelf opnieuw geen goede dienst bewezen. In eigen huis ging het donderdagavond onderuit tegen Crystal Palace (1-3). Micky van de Ven kreeg rood en leidde de rampavond in.

Het was een do-or-die-wedstrijd in de onderste regionen van de Premier League tussen twee ploegen die een overwinning beide goed konden gebruiken. Crystal Palace pakte in de voorgaande negen wedstrijden slechts acht punten, voor de Spurs was dat zelfs een schamel drietal aan punten.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks een vroege blessurewissel van de sterke rechtervleugelverdediger Daniel Muñoz leek het al snel weer een zware avond te worden voor de thuisploeg. Ismaila Sarr benutte namelijk na een halfuur spelen een vlotte counter van de Spurs, maar bleek met zijn neus buitenspel te hebben gestaan. Niet veel later schoot Tottenham wel zelf de 1-0 binnen: Dominic Solanke was de gevierde man.

Vier minuten later, in minuut 38, schoot de thuisploeg zichzelf echter enorm in de voet. In een verwoede poging om Sarr van een schietkans te behoeden, trok Van de Ven net te lang aan zijn arm, tot in zijn eigen zestien. Scheidsrechter Andrew Madley zag het als een doorgebroken speler en stuurde de Nederlander van het veld af.

Sarr benutte het buitenkansje en zette zo de comeback van Palace in. Jorgen Strand Larsen (oud-Groningen) en andermaal Sarr maakten assists van Adam Wharton beiden koelbloedig af en dompelden de Spurs in rouw.

Het zou bij die stand blijven, waardoor Tottenham nu écht aan degradatie moet denken. Nummer 17 Nottingham Forest en nummer 18 West Ham pakten punten deze week en hebben nu slechts één punt minder dan de Spurs. De nummers 18 t/m 20 degraderen direct, en het speelschema van de withemden is allesbehalve gunstig.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bruggink over Ajax:

Tottenham Hotspur bevestigt vertrek Heitinga

  • vr 20 februari, 13:43
  • 20 feb. 13:43
  • 9
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Britse pers lyrisch over Timber: ‘Speelde weer als vanouds’

  • ma 2 maart, 10:48
  • 2 mrt. 10:48
  • 1
John Heitinga

Heitinga ontvangt cheque na bliksemvertrek bij Tottenham Hotspur

  • di 24 februari, 07:25
  • 24 feb. 07:25
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
26
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
14
Brighton
29
2
37
15
Leeds
29
-11
31
16
Spurs
29
-7
29
17
Nottm Forest
29
-15
28
18
West Ham
29
-19
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws