Rampavond Spurs: rood Van de Ven, degradatie dichtbij

Tottenham Hotspur heeft zichzelf opnieuw geen goede dienst bewezen. In eigen huis ging het donderdagavond onderuit tegen Crystal Palace (1-3). kreeg rood en leidde de rampavond in.

Het was een do-or-die-wedstrijd in de onderste regionen van de Premier League tussen twee ploegen die een overwinning beide goed konden gebruiken. Crystal Palace pakte in de voorgaande negen wedstrijden slechts acht punten, voor de Spurs was dat zelfs een schamel drietal aan punten.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks een vroege blessurewissel van de sterke rechtervleugelverdediger Daniel Muñoz leek het al snel weer een zware avond te worden voor de thuisploeg. Ismaila Sarr benutte namelijk na een halfuur spelen een vlotte counter van de Spurs, maar bleek met zijn neus buitenspel te hebben gestaan. Niet veel later schoot Tottenham wel zelf de 1-0 binnen: Dominic Solanke was de gevierde man.

Vier minuten later, in minuut 38, schoot de thuisploeg zichzelf echter enorm in de voet. In een verwoede poging om Sarr van een schietkans te behoeden, trok Van de Ven net te lang aan zijn arm, tot in zijn eigen zestien. Scheidsrechter Andrew Madley zag het als een doorgebroken speler en stuurde de Nederlander van het veld af.

Sarr benutte het buitenkansje en zette zo de comeback van Palace in. Jorgen Strand Larsen (oud-Groningen) en andermaal Sarr maakten assists van Adam Wharton beiden koelbloedig af en dompelden de Spurs in rouw.

Het zou bij die stand blijven, waardoor Tottenham nu écht aan degradatie moet denken. Nummer 17 Nottingham Forest en nummer 18 West Ham pakten punten deze week en hebben nu slechts één punt minder dan de Spurs. De nummers 18 t/m 20 degraderen direct, en het speelschema van de withemden is allesbehalve gunstig.