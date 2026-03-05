Ajax staat momenteel 21 punten achter op koploper PSV, dat de komende weken het verschil ook nog groter kan maken. Maar volgens Anco Jansen hadden de Amsterdammers met Dick Schreuder aan het roer meegedaan om het kampioenschap.

Onder Francesco Farioli waren de hoofdstedelingen ongekend dichtbij een nieuwe titel. Na een voorsprong van negen punten op PSV volgde een ineenstorting en werd het kampioenschap alsnog aan de Eindhovenaren gegeven. Farioli vertrok, waarna Ajax de grip op de Eredivisie helemaal kwijtraakten. Onder John Heitinga en Fred Grim pakt de ploeg minder dan twee punten per wedstrijd gemiddeld en is het contrast met PSV weer duidelijk zichtbaar.

NEC maakte daarentegen juist een grote sprong op de ranglijst. De Nijmegenaren stelden Schreuder aan en hebben nu al evenveel punten bij elkaar gevoetbald als in het gehele vorige seizoen. Bovendien kan binnenkort de beker worden gepakt, als in De Kuip AZ wordt verslagen.

Volgens Anco Jansen heeft Ajax een grote kans laten liggen door niet voor Schreuder te gaan. "Als Schreuder trainer van Ajax was geweest...", waarna Marciano Vink de zin afmaakt: "dan hadden ze in ieder geval een goede conditie gehad." Jansen wil echter verder gaan dan dat. "Ik durf wel te stellen: dan hadden ze meegedaan om het kampioenschap." De analist vindt dat er 'absoluut' voldoende kwaliteit is om de slag naar PSV te maken. Het lijkt een groot gat met de Eindhovenaren, maar de analisten vinden dat de waarde van een goede trainer niet onderschat mag worden.