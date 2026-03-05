Live voetbal 2

Jansen verbaast: 'Met Schreuder had Ajax meegedaan om het kampioenschap'

Dick Schreuder van NEC
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 maart 2026, 20:04

Ajax staat momenteel 21 punten achter op koploper PSV, dat de komende weken het verschil ook nog groter kan maken. Maar volgens Anco Jansen hadden de Amsterdammers met Dick Schreuder aan het roer meegedaan om het kampioenschap.

Onder Francesco Farioli waren de hoofdstedelingen ongekend dichtbij een nieuwe titel. Na een voorsprong van negen punten op PSV volgde een ineenstorting en werd het kampioenschap alsnog aan de Eindhovenaren gegeven. Farioli vertrok, waarna Ajax de grip op de Eredivisie helemaal kwijtraakten. Onder John Heitinga en Fred Grim pakt de ploeg minder dan twee punten per wedstrijd gemiddeld en is het contrast met PSV weer duidelijk zichtbaar.

Artikel gaat verder onder video

NEC maakte daarentegen juist een grote sprong op de ranglijst. De Nijmegenaren stelden Schreuder aan en hebben nu al evenveel punten bij elkaar gevoetbald als in het gehele vorige seizoen. Bovendien kan binnenkort de beker worden gepakt, als in De Kuip AZ wordt verslagen.

Volgens Anco Jansen heeft Ajax een grote kans laten liggen door niet voor Schreuder te gaan. "Als Schreuder trainer van Ajax was geweest...", waarna Marciano Vink de zin afmaakt: "dan hadden ze in ieder geval een goede conditie gehad." Jansen wil echter verder gaan dan dat. "Ik durf wel te stellen: dan hadden ze meegedaan om het kampioenschap." De analist vindt dat er 'absoluut' voldoende kwaliteit is om de slag naar PSV te maken. Het lijkt een groot gat met de Eindhovenaren, maar de analisten vinden dat de waarde van een goede trainer niet onderschat mag worden.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Zou Ajax met Dick Schreuder aan het roer om de titel hebben gestreden?

Laden...
39 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41
6
AZ
25
2
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws