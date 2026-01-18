Senegal verslaat Marokko in knotsgekke finale van Afrika Cup

In een historische finale heeft Senegal zondagavond de Afrika Cup gewonnen ten koste van Marokko. De Marokkanen leken via een strafschop in de slotfase op weg naar de overwinning, maar na een gemiste penalty trok Senegal er alsnog met de winst vandoor: 1-0.

De finale van de Afrika Cup werd er een om niet snel te vergeten, mede door de hoofdrol van scheidsrechter Jean-Jacques Ndala uit Congo. De arbiter keurde in de extra tijd een doelpunt van Senegal af vanwege een lichte duw, een moment waarop Marokko bijzonder goed wegkwam. Het zorgde voor ongeloof bij de spelers en staf van Senegal.

Dat ongeloof werd enkele minuten later nog groter, toen Ndala na ingrijpen van de VAR een strafschop toekende aan Marokko. Die beslissing werd niet geaccepteerd door bondscoach Pape Thiaw, die zijn spelers het veld afstuurde. De wedstrijd lag vervolgens zo’n kwartier stil, een ongekende situatie die voor verbijstering zorgde in het stadion in Rabat.

Op aandringen van sterspeler Sadio Mané keerde Senegal uiteindelijk terug op het veld. Marokko mocht in de 23e minuut van de doorlopende extra tijd aanleggen voor de strafschop, maar Brahim Díaz faalde opzichtig. Met een zwakke panenka wist hij doelman Edouard Mendy niet te verschalken, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

In die verlenging kwam Senegal razendsnel op voorsprong. Een kiezelhard schot van middenvelder Papa Gueye vloog in de bovenhoek langs de kansloze doelman Yassine Bounou. Twee enorme tegenslagen voor Marokko binnen tien minuten tijd, waar de ploeg van bondscoach Walid Regragui niet meer van herstelde. In een onvergetelijke finale trok Senegal uiteindelijk aan het langste eind.