Live voetbal

Senegal verslaat Marokko in knotsgekke finale van Afrika Cup

Afrika Cup Marokko Senegal
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 januari 2026, 22:57

In een historische finale heeft Senegal zondagavond de Afrika Cup gewonnen ten koste van Marokko. De Marokkanen leken via een strafschop in de slotfase op weg naar de overwinning, maar na een gemiste penalty trok Senegal er alsnog met de winst vandoor: 1-0.

De finale van de Afrika Cup werd er een om niet snel te vergeten, mede door de hoofdrol van scheidsrechter Jean-Jacques Ndala uit Congo. De arbiter keurde in de extra tijd een doelpunt van Senegal af vanwege een lichte duw, een moment waarop Marokko bijzonder goed wegkwam. Het zorgde voor ongeloof bij de spelers en staf van Senegal.

Artikel gaat verder onder video

Dat ongeloof werd enkele minuten later nog groter, toen Ndala na ingrijpen van de VAR een strafschop toekende aan Marokko. Die beslissing werd niet geaccepteerd door bondscoach Pape Thiaw, die zijn spelers het veld afstuurde. De wedstrijd lag vervolgens zo’n kwartier stil, een ongekende situatie die voor verbijstering zorgde in het stadion in Rabat.

Op aandringen van sterspeler Sadio Mané keerde Senegal uiteindelijk terug op het veld. Marokko mocht in de 23e minuut van de doorlopende extra tijd aanleggen voor de strafschop, maar Brahim Díaz faalde opzichtig. Met een zwakke panenka wist hij doelman Edouard Mendy niet te verschalken, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

In die verlenging kwam Senegal razendsnel op voorsprong. Een kiezelhard schot van middenvelder Papa Gueye vloog in de bovenhoek langs de kansloze doelman Yassine Bounou. Twee enorme tegenslagen voor Marokko binnen tien minuten tijd, waar de ploeg van bondscoach Walid Regragui niet meer van herstelde. In een onvergetelijke finale trok Senegal uiteindelijk aan het langste eind.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayoub El Kaabi van Marokko

Ziggo Sport zendt Afrika Cup-finale Senegal - Marokko gratis uit op YouTube

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Sadio Mané van Senegal en Ismael Saibari van Marokko met Afrika Cup

Senegal - Marokko op tv: Afrika Cup-finale live te zien bij Ziggo Sport

  • Gisteren, 18:59
  • Gisteren, 18:59
Samuel Eto'o gestraft door Afrikaanse bond na misdragingen rondom kwartfinale Kameroen - Marokko

Samuel Eto'o gestraft door Afrikaanse bond na misdragingen rondom kwartfinale Kameroen - Marokko

  • do 15 januari, 18:55
  • 15 jan. 18:55
8 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
620 Reacties
1.210 Dagen lid
3.771 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Kunnen we vannacht in iedergeval lekker slapen zonder dat de halve straat aan het tuuuterrn is. We zien straks en anders morgen wel weer de artikelen verschijnen "politie bekogeld met vuurwerk". Vul de stad maar in Den Haag, Rotterdam

VARcheck
131 Reacties
205 Dagen lid
59 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Panenka fail.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
620 Reacties
1.210 Dagen lid
3.771 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Kunnen we vannacht in iedergeval lekker slapen zonder dat de halve straat aan het tuuuterrn is. We zien straks en anders morgen wel weer de artikelen verschijnen "politie bekogeld met vuurwerk". Vul de stad maar in Den Haag, Rotterdam

VARcheck
131 Reacties
205 Dagen lid
59 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Panenka fail.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel