Noa Vahle kan haar lachen niet inhouden als Feyenoord-aanwinst besproken wordt in Nieuws van de Dag. Hoewel de Engelsman inmiddels basisspeler is in het elftal van trainer Robin van Persie, maakt de oud-speler van onder meer Manchester City en Chelsea nog altijd bepaald geen fitte indruk.

Sterling (31) raakte bij zijn vorige club Chelsea volledig op een zijspoor. Zijn laatste speelminuten maakte hij in mei vorig jaar, toen hij door The Blues werd verhuurd aan stadgenoot Arsenal. Chelsea ontbond het contract van Sterling afgelopen winter; waarna hij vriend en vijand verraste door een contract tot het einde van het seizoen bij Feyenoord te ondertekenen.

Van Persie temperde de hoge verwachtingen door vanaf het begin te benadrukken dat het de nodige tijd zou kosten om Sterling weer volledig wedstrijdfit te krijgen. Na invalbeurten van telkens een halfuur tegen Telstar (2-1 winst) en FC Twente (2-0 verlies) was het anderhalve week geleden in het uitduel bij NAC Breda (3-3) tijd voor Sterlings eerste basisplaats. Hij hield het ruim een uur vol. Afgelopen zondag stond Sterling ook in het Rotterdamse onderonsje tegen Excelsior (2-1 winst) aan de aftrap. Na een uur spelen leverde hij de assist bij wat later de winnende treffer van Ayase Ueda zou blijken. Tien minuten voor tijd werd hij afgelost door Casper Tengstedt.

In Nieuws van de Dag wordt alvast vooruitgeblikt op De Klassieker van komende zondag, als Feyenoord en Ajax in De Kuip tegenover elkaar staan. Vahle ziet Ajax als favoriet, mede door het feit dat Steven Berghuis weer fit aan het worden is. De rechtsbuiten speelde afgelopen zaterdag een prima wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, dat bij het debuut van Óscar García op de bank met 4-0 werd verslagen. "Als jongens als Mika Godts en Berghuis gaan leveren, dan gaat het wel lopen", zegt Vahle.

Presentator Thomas van Groningen maakt een bruggetje naar Feyenoord: "Godts en Berghuis zijn fit, in tegenstelling tot Sterling." Vahle kan een lach niet onderdrukken: "Zo... het houdt niet over, hè?", aldus de verslaggeefster. "Hoe dat kan? Nou, je haalt hem al niet fit. Hij had al een jaar niet gevoetbald, of geen wedstrijd gespeeld. Dan heeft hij nu nog zeven wedstrijden om zich te bewijzen. Ik denk dat hij op de één na laatste speeldag eindelijk op zijn topniveau is. Dus: als Feyenoord wél tweede wordt, die kans is natuurlijk hartstikke groot, dan is dat niet per se dankzij Raheem Sterling. Maar misschien ondanks hem."

