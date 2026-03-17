Noa Vahle lacht om Raheem Sterling: 'Het houdt niet over hè?'

17 maart 2026, 08:36
Noa Vahle
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

Noa Vahle kan haar lachen niet inhouden als Feyenoord-aanwinst Raheem Sterling besproken wordt in Nieuws van de Dag. Hoewel de Engelsman inmiddels basisspeler is in het elftal van trainer Robin van Persie, maakt de oud-speler van onder meer Manchester City en Chelsea nog altijd bepaald geen fitte indruk.

Sterling (31) raakte bij zijn vorige club Chelsea volledig op een zijspoor. Zijn laatste speelminuten maakte hij in mei vorig jaar, toen hij door The Blues werd verhuurd aan stadgenoot Arsenal. Chelsea ontbond het contract van Sterling afgelopen winter; waarna hij vriend en vijand verraste door een contract tot het einde van het seizoen bij Feyenoord te ondertekenen.

Van Persie temperde de hoge verwachtingen door vanaf het begin te benadrukken dat het de nodige tijd zou kosten om Sterling weer volledig wedstrijdfit te krijgen. Na invalbeurten van telkens een halfuur tegen Telstar (2-1 winst) en FC Twente (2-0 verlies) was het anderhalve week geleden in het uitduel bij NAC Breda (3-3) tijd voor Sterlings eerste basisplaats. Hij hield het ruim een uur vol. Afgelopen zondag stond Sterling ook in het Rotterdamse onderonsje tegen Excelsior (2-1 winst) aan de aftrap. Na een uur spelen leverde hij de assist bij wat later de winnende treffer van Ayase Ueda zou blijken. Tien minuten voor tijd werd hij afgelost door Casper Tengstedt.

In Nieuws van de Dag wordt alvast vooruitgeblikt op De Klassieker van komende zondag, als Feyenoord en Ajax in De Kuip tegenover elkaar staan. Vahle ziet Ajax als favoriet, mede door het feit dat Steven Berghuis weer fit aan het worden is. De rechtsbuiten speelde afgelopen zaterdag een prima wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, dat bij het debuut van Óscar García op de bank met 4-0 werd verslagen. "Als jongens als Mika Godts en Berghuis gaan leveren, dan gaat het wel lopen", zegt Vahle.

Presentator Thomas van Groningen maakt een bruggetje naar Feyenoord: "Godts en Berghuis zijn fit, in tegenstelling tot Sterling." Vahle kan een lach niet onderdrukken: "Zo... het houdt niet over, hè?", aldus de verslaggeefster. "Hoe dat kan? Nou, je haalt hem al niet fit. Hij had al een jaar niet gevoetbald, of geen wedstrijd gespeeld. Dan heeft hij nu nog zeven wedstrijden om zich te bewijzen. Ik denk dat hij op de één na laatste speeldag eindelijk op zijn topniveau is. Dus: als Feyenoord wél tweede wordt, die kans is natuurlijk hartstikke groot, dan is dat niet per se dankzij Raheem Sterling. Maar misschien ondanks hem."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

