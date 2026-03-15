Feyenoord-fans woest om uitspraken van Robin van Persie over Legioen: ‘Schandalig!’

Robin van Persie heeft zich zondag na het moeizaam verlopen thuisduel van Feyenoord met Excelsior (2-1 overwinning) uitgelaten over de bij vlagen giftige sfeer in De Kuip. Supporters van Feyenoord zijn op hun beurt absoluut niet blij met de uitspraken van Van Persie.

Het is al maandenlang bijzonder onrustig bij Feyenoord. Het elftal van Van Persie wist zondag na een reeks van twee wedstrijden zonder zege weliswaar weer eens te winnen, maar kreeg de eigen fans zeker niet op de banken. Zo klonk er halverwege een striemend fluitconcert bij een 0-1 achterstand en was het bij vlagen muisstil in het stadion.

Feyenoord wist de wedstrijd in de tweede helft nog wel te kantelen dankzij twee doelpunten van Ayase Ueda, maar van een uitzinnige sfeer was allesbehalve sprake. De spelers oogden gelaten en bedankten het publiek ogenschijnlijk plichtmatig.

Van Persie deed afgelopen vrijdag op een persconferentie een oproep aan de fans: "Ik heb al eerder gezegd dat ieder het recht heeft om zijn of haar emotie te tonen. Ik denk wel dat het belangrijk is, dat vooral de spelers het gevoel krijgen dat ze worden gesteund. Dat zou mijn advies zijn, dat ze volledig achter de spelers gaan staan, de jongens supporteren, de twaalfde man zijn. Spandoeken en dat soort dingen helpen allemaal niet. Ga er gewoon achter staan vanaf de eerste seconde. De spelers kijken ernaar uit. Zo hoort een Kuip, in mijn ogen, zijn."

Na de wedstrijd tegen Excelsior krijgt Van Persie bij ESPN de vraag gesteld hoe hij de sfeer in De Kuip heeft ervaren. “Bewust of onbewust voel je toch, ook als je met de spelers praat, dat die dynamiek de afgelopen periode minder. Dat is waarom ik die oproep ook deed”, zegt de trainer van de Rotterdammers.

“Toen ik tien jaar was, ging ik hier in De Kuip naar Feyenoord tegen Juventus kijken. Cruz maakte twee doelpunten. Naar dat gevoel moeten we met z’n allen weer toewerken”, vervolgt Van Persie. “Daarom deed ik die oproep. Dat is een fantastisch gevoel. Ik ben vanaf die dag supporter van Feyenoord geworden, omdat De Kuip zo’n fantastische sfeer had. Dat moet iedere wedstrijd de norm zijn, vind ik.”

“Die dynamiek is de afgelopen periode, even los van waar of aan wie dat ligt, gewoon minder. We moeten er samen gewoon weer naartoe werken dat De Kuip weer de twaalfde man wordt. Daar hebben onze spelers het meeste aan. Want bewust of onbewust heeft het gewoon invloed”, aldus Van Persie.

Fans van Feyenoord zijn absoluut niet blij met de uitspraken van Van Persie. Onder een video op X regent het negatieve reacties vanuit het Legioen. “Tuurlijk de supporters weer afvallen… Iemand moet hem een hele grote spiegel gaan voorhouden hoe dat zou komen”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

"De dynamiek is gewoon minder en daar moeten we samen weer naartoe werken." pic.twitter.com/L0pJ1XlsQR — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2026 Ja, en wij niet tevreden met de klerezooi die je ervan gemaakt hebt dit seizoen. Echt schandalig! — 🇳🇬 Feyenoord Supporter 🇳🇬 (@1908Supporter) March 15, 2026 Dynamiek is minder door absurde keuzes en uitlatingen richting fanatieke aanhang. Tegelijkertijd heeft hij n punt dat we zondag er moeten staan met z’n allen en de woede moeten gebruiken voor een rauwe sfeer! — Boze Kameraden 🇳🇱 (@BozeKameraden) March 15, 2026 Tuurlijk de supporters weer afvallen.. iemand moet hem een hele grote spiegel gaan voorhouden hoe dat zou komen. — Sander K. (@Skoen1806) March 15, 2026 EN DOOR WIE KOMT DAT! Rvp OUT! — FredHuistra (@FredH5Huistra) March 15, 2026 Het komt door jou vriend …. — greens (@groensss) March 15, 2026 Ik denk dat jij lekker bij de Appie moet gaan werken,wij in de Kuip redden ons wel.. — Mike (@michaelbil1) March 15, 2026