Feyenoord heeft zondag een moeizame overwinning geboekt op Excelsior. In de eerste helft speelde de thuisploeg zeer matig, maar na rust stelde orde op zaken (2-1).

Excelsior begon voortvarend aan het duel met de stadgenoot. In de eerste minuten van de wedstrijd zocht het het duel van Feyenoord veelvuldig op, zonder echt grote kansen te creëren. Feyenoord had duidelijk meer tijd nodig om in de wedstrijd te komen. Na een kwartier spelen kreeg de thuisploeg wat meer rust in het spel en lieten vooral Ayase Ueda en Raheem Sterling zich een paar keer zien.

Niet veel later kwam Excelsior echter op voorsprong. Stijn van Gassel zette een counter in aan de hand van een lange bal richting Arthur Zagré, die Oussama Targhalline vervolgens à la Bergkamp aftroefde in een duel. De bal langs Wellenreuther schuiven was daarna een koud kunstje. Hoewel Zagré voor dat moment de complimenten verdient, was Van Gassel toch echt de man van de eerste helft. Hij haalde na het doelpunt sterke pogingen van onder andere Ueda en Sterling uit zijn doel en hield zijn goal dus schoon. Feyenoord had moeten scoren voor rust maar stuitte op de uitblinkende doelman.

Maar het kon nog erger voor Feyenoord: vlak voor rust viel In-beom Hwang uit. De Zuid-Koreaan had na een duel op het middenveld enorm veel last van zijn enkel en schreeuwde het uit. Bart Nieuwkoop kwam hem vervangen.

Feyenoord kwam na rust iets beter uit de kleedkamer en zocht meer en meer de aanval. Eerst scoorde Ayase Ueda een doelpunt waarbij hij nipt buitenspel stond en bleef het dus 0-1. Rond het uur was het wel twee keer raak voor de topscorer van de Eredivisie. Eerst rondde Ueda een voorzet van Jordan Bos wat onorthodox af, waardoor Van Gassel op het verkeerde been stond. Twee minuten later werd hij diep gestuurd door Sterling en schoof de aanvalsleider de bal onder de benen van de Excelsior-doelman door.

Wat volgde was een fase zonder al te veel kansen. Excelsior kon niet echt meer een vuist maken, terwijl Feyenoord zich vooral focuste op het verdedigen van de voorsprong. Anis Hadj Moussa kreeg nog twee aardige kansen in de laatste tien minuten, maar kon niet afronden. De uitploeg creëerde eigenlijk geen kans meer, waardoor Feyenoord het duel met 2-1 afsloot.