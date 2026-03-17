Nicky van der Gijp stuurt pa René tijdens Feyenoord - Excelsior ziedend appje over Van Persie

Nu Feyenoord allesbehalve goed speelt, gaat het minder met Nicky van der Gijp. De zoon van stuurde zijn vader een boos appje tijdens Feyenoord - Excelsior, waarin hij liet merken dat hij voor een ontslag van Robin van Persie is.

Van der Gijp is een Feyenoord-fan en gaat regelmatig naar De Kuip. Hoewel Feyenoord nog steeds tweede staat en ook afgelopen weekend won (2-1), zijn de fans niet tevreden. Zij zien weinig goed spel en houden er ook rekening mee dat de tweede plek (en Champions League-voetbal) nog weggegeven wordt.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp geeft vader René aan dat Nicky het niet makkelijk heeft nu. "Nee, en de zwaarste week komt natuurlijk nu." Daarmee doelt de oud-voetballer op De Klassieker van zondag. "Het wordt totale euforie of een totale puinhoop", voorspelt Wim Kieft.

René van der Gijp pakt dan zijn telefoon erbij en leest voor wat zoon Nicky hem stuurde tijdens de wedstrijd. "Voor het eerste kwartier moet je een trainer al ontslaan. Dit kan toch niet? Denk dat Excelsior tachtig procent balbezit heeft. Ze hebben al vier, vijf kansen gecreëerd, terwijl wij nog niet eens twee ballen naar elkaar hebben gespeeld", citeert de analist van Vandaag Inside lachend. De openingsfase van Feyenoord was inderdaad dramatisch, maar na rust werd de rug gerecht en de achterstand omgezet in een voorsprong. Ayase Ueda maakte beide doelpunten. Het Legioen gaat desondanks niet met al te veel vertrouwen richting de kraker van zondag.