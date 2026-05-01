Ziekenboeg Feyenoord loopt leeg: Van Persie heeft tweetal weer terug

De ziekenboeg van Feyenoord stroomt in aanloop naar het uitduel met Fortuna Sittard langzaam maar zeker leeg. Robin van Persie zag deze week met en weer twee nieuwe namen aansluiten op het trainingsveld, nadat eerder onder meer en Givairo Read al hun rentree maakten. Volgens de oefenmeester is de kans groot dat de wedstrijdselectie voor het treffen in Limburg verder wordt versterkt.

Op de wekelijkse persconferentie deelde de coach een medische update. "Ik heb wel wat positiefs te melden", zo opende Van Persie. "Sem Steijn heeft meegetraind met de groep en Gijs Smal ook", legde de trainer uit. "Ze zijn er goed uitgekomen, maar mijn eerste vraag richting de performance-afdeling was ook hoe het er dan nu uitziet. We moeten morgen bekijken hoe ze uit de training zijn gekomen, maar vanuit mijn lens was ik wel blij met wat ik zag." Helemaal zeker is het dus niet, maar het lijkt er sterk op dat Steijn voor het eerst sinds februari weer in actie kan komen na een langdurige meniscusblessure.

Naast de naderende terugkeer van Steijn en Smal kan Feyenoord zondag ook weer een beroep doen op Trauner en Read. De Oostenrijkse verdediger maakte onlangs tegen FC Groningen na een afwezigheid van bijna een jaar al zijn rentree in de basis en is inmiddels weer volledig aangesloten. "Gernot heeft ook een prima trainingsweek gehad en kon alles meetrainen. Dat gaat dus ook goed", stelde Van Persie tevreden vast. De 19-jarige rechtsback Read keerde vorig weekend al terug binnen de lijnen en zit tegen Fortuna Sittard eveneens bij de wedstrijdselectie.

Of de verdediger zondag daadwerkelijk veel in actie komt, wilde de trainer nog niet beloven. "Maar we gaan morgen bekijken hoe hij door deze week is gekomen. Dan hangt het er ook vanaf hoe een wedstrijd verloopt", verklaarde Van Persie. "Hij is een fantastische voetballer en we willen hem graag op het veld hebben, maar voor iedereen geldt dat winnen het belangrijkste is. De kans is aanwezig dat hij minuten gaat maken, maar het hangt er ook vanaf hoe de wedstrijd verloopt", legde hij uit. Tot slot verscheen ook Shaqueel van Persie vandaag op het trainingsveld, al werkte hij nog een individueel programma af. "Hij is ook goed bezig en kan al veel doen", besloot zijn vader, die verder de afgelopen week geen nieuwe blessuregevallen hoefde te noteren.