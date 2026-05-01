Van Persie spreekt wens uit over toekomst van twee uitblinkers

Robin van Persie heeft in aanloop naar het competitieduel met Fortuna Sittard vol lof gesproken over en . De trainer van Feyenoord hoopt dat clubtopscorer Ueda behouden blijft voor de Rotterdamse ploeg en prees de nuchtere houding van het jonge talent Read.

De Japanse spits Ueda is dit Eredivisie-seizoen uiterst productief met 25 doelpunten in 29 wedstrijden. Hoewel de aanvaller nog een doorlopend contract heeft, is het de vraag of hij na dit seizoen actief blijft in De Kuip. Van Persie is in ieder geval duidelijk over zijn wens om de spits te behouden voor Feyenoord. "Ik hoop dat hij bij ons blijft, omdat hij heel belangrijk is in onze manier van spelen", vertelde hij vrijdag tijdens zijn persconferentie. Ueda kende eerder dit seizoen een fase waarin hij tien duels op rij niet tot scoren kwam, maar herpakte zich daarna uitstekend. "Hij is fantastisch begonnen, maar heeft ook een mindere periode gehad", aldus de trainer. "Er waren wat vraagtekens nadat hij tien duels op rij niet scoorde, maar hij is er fantastisch uitgekomen. Dat tekent zijn karakter, hij is een echte winnaar. Of hij een stap wil maken, is iets wat je aan hem zou moeten vragen. Ik hoop dat hij blijft."

Naast Ueda kwam ook de ontwikkeling van Read ter sprake. De jonge verdediger wordt al een tijd nadrukkelijk gelinkt aan een stap naar Bayern München. "Iedereen weet hoe ik denk over Read", begon Van Persie zijn lofzang. "Ik vind hem een mooi voorbeeld van hoe je jezelf kunt blijven, wat er ook gebeurt, hoe goed je het ook doet als speler", vervolgde hij. Volgens de hoofdtrainer is de verdediger exact dezelfde jongen als drie jaar geleden. "Ik heb ook gezien dat spelers zich anders gaan gedragen door centjes of status. Givi doet dat absoluut niet. Als je me vraagt of hij de stap aankan: ja, zeker", stelde Van Persie.