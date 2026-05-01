Van Persie spreekt wens uit over toekomst van twee uitblinkers

1 mei 2026, 17:51
Robin van Persie
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Robin van Persie heeft in aanloop naar het competitieduel met Fortuna Sittard vol lof gesproken over Givairo Read en Ayase Ueda. De trainer van Feyenoord hoopt dat clubtopscorer Ueda behouden blijft voor de Rotterdamse ploeg en prees de nuchtere houding van het jonge talent Read.

De Japanse spits Ueda is dit Eredivisie-seizoen uiterst productief met 25 doelpunten in 29 wedstrijden. Hoewel de aanvaller nog een doorlopend contract heeft, is het de vraag of hij na dit seizoen actief blijft in De Kuip. Van Persie is in ieder geval duidelijk over zijn wens om de spits te behouden voor Feyenoord. "Ik hoop dat hij bij ons blijft, omdat hij heel belangrijk is in onze manier van spelen", vertelde hij vrijdag tijdens zijn persconferentie. Ueda kende eerder dit seizoen een fase waarin hij tien duels op rij niet tot scoren kwam, maar herpakte zich daarna uitstekend. "Hij is fantastisch begonnen, maar heeft ook een mindere periode gehad", aldus de trainer. "Er waren wat vraagtekens nadat hij tien duels op rij niet scoorde, maar hij is er fantastisch uitgekomen. Dat tekent zijn karakter, hij is een echte winnaar. Of hij een stap wil maken, is iets wat je aan hem zou moeten vragen. Ik hoop dat hij blijft."

Naast Ueda kwam ook de ontwikkeling van Read ter sprake. De jonge verdediger wordt al een tijd nadrukkelijk gelinkt aan een stap naar Bayern München. "Iedereen weet hoe ik denk over Read", begon Van Persie zijn lofzang. "Ik vind hem een mooi voorbeeld van hoe je jezelf kunt blijven, wat er ook gebeurt, hoe goed je het ook doet als speler", vervolgde hij. Volgens de hoofdtrainer is de verdediger exact dezelfde jongen als drie jaar geleden. "Ik heb ook gezien dat spelers zich anders gaan gedragen door centjes of status. Givi doet dat absoluut niet. Als je me vraagt of hij de stap aankan: ja, zeker", stelde Van Persie.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
13
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

