Er is vooralsnog géén sprake van concrete interesse in , zo vertelt Dennis te Kloese tegenover het Algemeen Dagblad. De negentienjarige rechtsback van Feyenoord heeft zich echter wél in de kijker gespeeld bij diverse ‘grote clubs’, die hem vanaf de tribunes in de gaten houden.

Nog niet heel lang geleden werd Read gevraagd naar de vermeende interesse van Bayern München, maar de verdediger is daar volgens eigen zeggen ‘niet mee bezig’. In de transferzomer klopte Paris FC al aan bij de directie van Feyenoord met een bod op Read van zo’n vijf miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord veegde de aanbieding direct van tafel en liet weten niet van plan te zijn mee te werken aan een transfer. Ook zou Read zelf geen interesse hebben gehad in een stap naar Frankrijk.

Omdat de talentvolle rechtsback dit seizoen indruk maakt, zijn meerdere clubs hem gaan volgen. Te Kloese laat echter weten dat hij nog geen belletjes ontving voor een mogelijke transfer: “De grote clubs zitten wel op de tribune bij ons, maar er is geen officieel bod gedaan en er zijn geen gesprekken met clubs gaande”, zegt de algemeen directeur van de Rotterdammers.

Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland zou Bayern München verregaande interesse hebben in Read, die een prijskaartje heeft van 25 tot dertig miljoen euro. De transferjournalist beweerde dat er al gesprekken zijn geweest tussen Feyenoord en Der Rekordmeister, maar Te Kloese spreekt dit dus volledig tegen.