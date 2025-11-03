Live voetbal 4

Joey Kooij mag Feyenoord weer fluiten na verbod en leidt duel tegen Go Ahead Eagles

Joey Kooij mag Feyenoord weer fluiten na verbod en leidt duel tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
3 november 2025, 19:25

Zo'n 2,5 jaar lang floot hij geen wedstrijd van Feyenoord, maar zondagavond komt daar verandering in. De KNVB heeft scheidsrechter Joey Kooij aangesteld om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord in goede banen te leiden.

Kooij mocht lange tijd geen wedstrijden van Feyenoord fluiten, wat te maken had met het feit dat Calvin Stengs actief was bij de Rotterdamse club. Stengs is de zwager van Kooij, waardoor de KNVB de beslissing moest nemen om Kooij niet meer aan te stellen tijdens wedstrijden van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Deze zomer werd dat verbod opgeheven, omdat Calvin Stengs de overstap maakte naar het Italiaanse Pisa SC heeft gemaakt. Daardoor mag Kooij weer wedstrijden van Feyenoord fluiten en dat gaat zondagavond voor het eerst gebeuren in De Adelaarshorst, waar de ploeg van Robin van Persie een zware kluif wacht tegen Go Ahead Eagles.

Op 4 maart 2023 had de 34-jarige arbiter uit Oostzaan voor het laatst de leiding over een wedstrijd van Feyenoord. Destijds floot hij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen in De Kuip, dat met 1-0 gewonnen werd door de Rotterdamse club.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
Kenneth Perez en Oscar Gloukh

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mats Deijl Ajax

Hans Kraay junior ziet in Mats Deijl de ideale rechtsback van Ajax

  • Gisteren, 19:11
  • Gisteren, 19:11
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Feyenoord

Go Ahead Eagles
20:00
Feyenoord
5,40
4,75
1,57
Wordt gespeeld op 9 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Pisa
Team: Pisa
Leeftijd: 26 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
2
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel