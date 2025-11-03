Zo'n 2,5 jaar lang floot hij geen wedstrijd van Feyenoord, maar zondagavond komt daar verandering in. De KNVB heeft scheidsrechter Joey Kooij aangesteld om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord in goede banen te leiden.

Kooij mocht lange tijd geen wedstrijden van Feyenoord fluiten, wat te maken had met het feit dat Calvin Stengs actief was bij de Rotterdamse club. Stengs is de zwager van Kooij, waardoor de KNVB de beslissing moest nemen om Kooij niet meer aan te stellen tijdens wedstrijden van Feyenoord.

Deze zomer werd dat verbod opgeheven, omdat Calvin Stengs de overstap maakte naar het Italiaanse Pisa SC heeft gemaakt. Daardoor mag Kooij weer wedstrijden van Feyenoord fluiten en dat gaat zondagavond voor het eerst gebeuren in De Adelaarshorst, waar de ploeg van Robin van Persie een zware kluif wacht tegen Go Ahead Eagles.

Op 4 maart 2023 had de 34-jarige arbiter uit Oostzaan voor het laatst de leiding over een wedstrijd van Feyenoord. Destijds floot hij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen in De Kuip, dat met 1-0 gewonnen werd door de Rotterdamse club.