Feyenoord-fans zijn gewaarschuwd: de Stuttgartse politie dreigt in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag met rode kaarten en andere sancties.

Feyenoord speelt deze week een uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart en hoopt drie punten te kunnen bijschrijven. Toch gaat het voorafgaand aan de wedstrijd ook over het gedrag van de supporters. De Rotterdammers hebben het imago niet echt mee zitten, en dus stuurt de politie van Stuttgart een 'waarschuwend' filmpje op X naar de Feyenoord-fans.

De Duitse agent die het woord neemt, begint nog met een positieve boodschap. "We kijken uit naar een spannend Europa League-duel: VfB Stuttgart tegen Feyenoord. Wij zorgen voor veiligheid, jullie voor een goede sfeer."

Later verandert echter de toon. "Voetbal is emotie en wij willen geen negatieve koppen zien. Zorg voor verbinding in plaats van stress." Dan volgen ook wat dreigementen. "Wie de regels overtreedt, kan rood krijgen. En wie voor geweld kiest, gaat het stadion uit. Laten we er samen voor zorgen dat voetbal voetbal blijft. We wensen alle fans een fantastische voetbalavond", sluit de agent weer positief af.