Live voetbal

Duitse politie waarschuwt Feyenoorders: 'Jullie kunnen een rode kaart krijgen'

Feyenoord-fans in De Kuip
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
3 november 2025, 16:30

Feyenoord-fans zijn gewaarschuwd: de Stuttgartse politie dreigt in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag met rode kaarten en andere sancties.

Feyenoord speelt deze week een uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart en hoopt drie punten te kunnen bijschrijven. Toch gaat het voorafgaand aan de wedstrijd ook over het gedrag van de supporters. De Rotterdammers hebben het imago niet echt mee zitten, en dus stuurt de politie van Stuttgart een 'waarschuwend' filmpje op X naar de Feyenoord-fans.

De Duitse agent die het woord neemt, begint nog met een positieve boodschap. "We kijken uit naar een spannend Europa League-duel: VfB Stuttgart tegen Feyenoord. Wij zorgen voor veiligheid, jullie voor een goede sfeer."

Artikel gaat verder onder video

Later verandert echter de toon. "Voetbal is emotie en wij willen geen negatieve koppen zien. Zorg voor verbinding in plaats van stress." Dan volgen ook wat dreigementen. "Wie de regels overtreedt, kan rood krijgen. En wie voor geweld kiest, gaat het stadion uit. Laten we er samen voor zorgen dat voetbal voetbal blijft. We wensen alle fans een fantastische voetbalavond", sluit de agent weer positief af.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-verdediger Givaoro Read

Feyenoord-spelers dollen met Read na Bayern-geruchten: ‘Ze praten Duits tegen me’

  • Gisteren, 15:47
  • Gisteren, 15:47
Jaden Slory van Feyenoord

Go Ahead Eagles wil komende winter nieuwe poging wagen voor Jaden Slory

  • Gisteren, 12:33
  • Gisteren, 12:33
Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie

De Mos spreekt Van Persie 'bestraffend' toe: 'Ueda heeft veel te danken aan Steijn'

  • Gisteren, 11:10
  • Gisteren, 11:10
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
3
6
9
2
Braga
3
5
9
3
Lyon
3
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
3
4
7
5
Plzeň
3
4
7
6
Freiburg
3
3
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Brann
3
3
6
9
Celta
3
2
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Lille
3
1
6
12
Go Ahead
3
1
6
13
Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahçe
3
0
6
15
Porto
3
0
6
16
Betis
3
2
5
17
Nottm Forest
3
1
4
18
Bologna
3
0
4
19
Genk
3
0
4
20
PAOK
3
-1
4
21
Celtic
3
-1
4
22
Panathinaikos
3
0
3
23
Roma
3
-1
3
24
Basel
3
-1
3
25
Feyenoord
3
-1
3
26
Ludogorets
3
-2
3
27
Sturm
3
-2
3
28
FCSB
3
-2
3
29
Stuttgart
3
-2
3
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Malmö
3
-4
1
32
Maccabi TA
3
-5
1
33
Nice
3
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Utrecht
3
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel