In Studio Voetbal zijn Wim Kieft en Ibrahim Afellay vol lof over , die dit seizoen indruk maakt bij Feyenoord. De middenvelder, die deze zomer van FC Groningen overkwam, is niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Kieft noemt hem een 'openbaring' en vindt hem beter dan , terwijl Afellay ervan overtuigd is dat Valente zijn basisplaats niet snel zal verliezen.

De jonge middenvelder is volgens Kieft overal op het veld te vinden en blijft voetballend goed overeind, zelfs tegen grote clubs. "Deze jongen is toch wel een openbaring", zo begint de oud-spits. "Ik wil niet zeggen dat Volendam heel erg goed verdedigde tegen hem, maar hij is overal. Hij blijft voetballend vrij goed overeind en hij wil graag de bal hebben. Dat is toch hartstikke knap in zijn eerste jaar. Hij laat het ook zien tegen de grote clubs."

Kieft verwacht 'geweldige concurrentiestrijd'

Zodra Timber en In-beom Hwang weer helemaal fit zijn, voorziet Kieft een 'geweldige concurrentiestrijd' op het middenveld. "Timber zit nog lang niet op zijn niveau. Hij verbleekt een beetje bij Valente." Pierre van Hooijdonk voegt daaraan toe dat de invalbeurt van de voormalig aanvoerder tegen PSV vorige week wel goed was. "Toen was hij beter dan gisteren, gisteren was het niet heel veel", beaamt Kieft.

Van Persie kan niet om Valente heen

Afellay is ervan overtuigd dat Valente voorlopig in de basis zal blijven staan bij Feyenoord. "Als iedereen fit is, kan je niet meer om hem heen", zo zegt hij. Kieft kijkt uit naar de strijd die dit met zich mee zal brengen. "Als het goed gaat en de trainer kan beslissingen nemen, moet het wel een ongelofelijke strijd opleveren." Van Hooijdonk is ook enthousiast over Valente en ziet hem als de leider van het elftal. "Ik ben helemaal weg van hem. Ik vind alles mooi aan hem. De manier waarop hij loopt en hoe hij de sokjes heeft", zo zegt Van Hooijdonk.