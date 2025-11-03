Live voetbal

Grote zorgen bij Nederlandse clubs over coëfficiënten: 'Een enorme ramp'

3 november 2025, 06:25

Nederland profiteert nu nog van de fraaie zesde plek op de Europese coëfficiëntenlijst, maar op basis van de verwachtingen raakt ons land die positie waarschijnlijk voor het seizoen 2027-28 kwijt.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, maakt zich al zorgen over de toekomst van de Nederlandse clubs in Europa. "We zitten in Nederland natuurlijk te rommelen met die zesde plek", begint Van Schaik in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Straks komt Europees voetbal met de coëfficiënten in het nauw, aangezien het jaar 2021/22 gaat wegvallen. Dan krijgen we een enorme ramp met België en Portugal." In het genoemde seizoen pakten de Nederlandse clubs heel veel punten en daar heeft ons land dan ook de fraaie positie grotendeels aan de danken. Maar dat kan, zoals gezegd, snel omslaan.

De bestuurder van NEC geeft toe dat hij hier met zijn eigen club 'zenuwachtig' van wordt, maar kijkt ook naar de topclubs. "Als de derde voorronde Champions League wegvalt... Kijk naar de begroting van PSV, Feyenoord en Ajax. 50 miljoen dat in het water valt, dat zijn natuurlijk klappen. En dat ga je ook als rest van het Nederlands voetbal merken", luidt de negatieve conclusie van Van Schaik.

Jan-Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, denkt dat het seizoen 2021/22 simpelweg een uitzonderlijk jaar was. Een wijziging waarbij de bekerwinnaar niet direct Europa ingaat, ziet hij dan ook niet zitten. "Ik denk niet dat je, omdat je nu dat jaar verliest, het hele systeem moet gaan aanpassen. Hebben we niet gewoon een klein beetje boven onze stand geleefd? Zijn wij die plek zes wel waard?", vraagt hij zich hardop af.

Van Schaik geeft aan dat er in Nederland flink gediscussieerd wordt over de toekomstige Europese ontwikkelingen. "Als dat jaar 2021/22 wegvalt, moeten we misschien gewoon zeggen dat we er als Nederlands voetbal heel slecht voorstaan. Daar moeten we over nadenken. We zien ook steeds meer buitenlanders op de Nederlandse velden en wat doen we met de academies? Geloof dat wat er in het eerste elftal komt nog maar de helft is van wat er tien jaar geleden doorbrak." Ook bij ECV-vergaderingen zijn dit belangrijke agentapunten. "We hebben momenteel heel grote uitdagingen en we zullen echt aan de bak moeten."

Allback
Allback
Misschien helpt het niet zoals eerder geschreven dat een club als Feyenoord tegen de grootste concurrent Portugal met een B-elftal gaat spelen en zo punten weggeeft.

Mike
@Allback helemaal mee eens. Dat was een achterlijke actie. Vergelijkbaar met de actie van Farioli van vorig jaar. Dat zijn gewoon twee wedstrijden die je weggooit. Zonde.

