was afgelopen weekend weer twee keer trefzeker in het thuisduel met FC Volendam (3-1), waardoor hij dertien keer heeft gescoord in elf Eredivisieduels. Volgens Valentijn Driessen is de euforie rondom de Japanner ‘misplaatst’, omdat hij in topduels en in Europees verband nog niet wist te scoren dit seizoen.

Ueda voert momenteel de topscorerslijst in de Eredivisie aan, met dertien goals uit elf wedstrijden. Een ongekend aantal voor hem, zo stelt Driessen in zijn column in De Telegraaf. In zijn eerste twee seizoenen scoorde de spits namelijk vijf en zeven keer. Dat men in Rotterdam euforisch is over de ontwikkeling van de Japanner, noemt de journalist ‘goed te begrijpen’. “Ueda zou als scorende spits in principe goed moeten zijn voor een nieuw transferrecord voor Feyenoord. Toch is de kans daarop klein”, stelt hij. Volgens Driessen zitten er namelijk ‘te veel haken en ogen aan de scoringsdrift’ van Ueda.

Zo zijn Eredivisietopscorers van de afgelopen tien seizoenen niet geslaagd in de vijf grootste Europese competities. Daarnaast laat Ueda het niet zien tegen grote tegenstanders, concludeert Driessen. “Zijn kale cijfers zijn indrukwekkend, maar wie dieper analyseert, schrikt van de improductiviteit van de Japanner als het niveau van de tegenstander hoger wordt.” De verslaggever somt op dat de spits wist te scoren tegen NAC, Excelsior, Sparta, Fortuna Sittard, FC Groningen, FC Utrecht, Heracles en FC Volendam. “In de toppers tegen PSV en AZ kwam hij er echter niet aan te pas. Uitgerekend PSV en AZ zijn duels waar internationale scouts op afkomen.”

‘Ueda geeft Europees niet thuis’

Daar blijft het volgens Driessen niet bij, aangezien de statistieken van Ueda in Europees verband ‘dramatisch’ zijn. “In de kwalificatiedubbel voor de Champions League tegen Fenerbahçe speelde hij twee nagenoeg kansloze duels en bleef droog staan. Eén levensgrote kans in Istanbul verprutste hij door een armoedige aanname”, foetert hij. “Voor de Europa League tegen SC Braga bleef hij thuis en tegen Aston Villa en Panathinaikos wederom geen doelpunten van Ueda.”

Euforie over Ueda ‘misplaatst’

“Volgens internationale maatstaven is alle euforie over Ueda misplaatst”, vervolgt Driessen. “De veelzeggende Europese cijfers, Ueda’s afhankelijkheid van z’n medespelers, zijn haperende individuele techniek in de kleine ruimte en gebrek aan pure snelheid, maakt van de Japanner een spits die in de Eredivisie bij een goed elftal als Feyenoord kan gedijen, maar internationaal tekort komt.” Zelfs goals tegen VfB Stuttgart op donderdag brengen hier geen verandering in aan. “Daar zijn meer doelpunten in meerdere Europese duels voor nodig.”