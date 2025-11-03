De interesse in is verder toegenomen. Afgelopen week werd al duidelijk dat Bayern München de jonge Feyenoorder volgt. Volgens De Telegraaf hebben ook Arsenal en Manchester City Read op de korrel.

Vorige week werd duidelijk dat Read zich bij Feyenoord in de kijker van een Europese topclub heeft gespeeld. Nadat de rechtsback afgelopen zomer nog in verband werd gebracht met een transfer naar het ambitieuze Paris FC, meldde Florian Plettenberg donderdag dat Bayern München hem in het vizier heeft.

De Telegraaf schrijft dat er sinds een aantal weken niet alleen belangstelling voor Read is uit Duitsland, maar ook uit Engeland. “De goede prestaties van Feyenoord én die van hemzelf hebben scouts van de grootste clubs wakker gemaakt”, klinkt het. De krant meldt dat naast Bayern München ook Manchester City en Arsenal de jonge verdediger volgen. Waar de huidige nummer twee van Engeland de afgelopen weken met middenvelder Matheus Nunes op rechtsback speelt, is de interesse van de koploper opvallend te noemen. Jurriën Timber is daar momenteel namelijk zeker van een plekje aan de rechterkant van de verdediging en geldt als een van de uitblinkers.

Read zelf is helemaal niet bezig met een vertrek bij Feyenoord, zo maakte hij zaterdag duidelijk na de zege op FC Volendam (3-1). “Ik ben bij Feyenoord en ik focus me op Feyenoord. Dat is het enige wat in mijn hoofd zit. Ik ben daar dus helemaal niet mee bezig”, stelde de verdediger onder meer.