Bij Feyenoord wordt er flink gedold met nadat hij afgelopen week in verband werd gebracht met Bayern München. Tijdens de persconferentie na het duel met FC Volendam (3-1) onthult de rechtsback dat men binnen de club nu veel Duits tegen hem praat.

Read maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Feyenoord. Nadat de verdediger afgelopen zomer werd gelinkt aan het ambitieuze Paris FC, zou hij nu op interesse kunnen rekenen uit de Duitse top. Florian Plettenberg meldde donderdagavond dat de negentienjarige back in de belangstelling staat van Bayern München.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de thuiszege op FC Volendam schuift Read aan bij de persconferentie. Daar krijgt hij van Martijn Krabbendam van Voetbal International de vraag of de geruchten iets met hem doen. “Het leidt mij niet af. Ik ben bij Feyenoord en ik focus me op Feyenoord. Dat is het enige wat in mijn hoofd zit. Ik ben daar dus helemaal niet mee bezig”, maakt de jongeling duidelijk.

Toch beginnen mensen binnen de club er wel over, zo legt Read uit. “Natuurlijk worden er wel grapjes over gemaakt. Iedereen ziet het wel en ze praten Duits tegen me op de club”, lacht hij. Overigens is de verdediger de Duitse taal niet machtig. “Maar ik denk niet dat het per se nodig is. Het is mooi om zulke dingen mee te krijgen, maar ik probeer gewoon met mijn hoofd bij Feyenoord te blijven.”