Robin van Persie doet er goed aan om aanvoerder niet meer te passeren bij Feyenoord. Dat stelt Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens de analist heeft spits namelijk baat bij het spelen van de aanvallende middenvelder. Sterker nog: volgens De Mos heeft de Japanse spits tachtig procent te danken aan Steijn.

Afgelopen zomer maakte Steijn voor ruim tien miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De 23-jarige middenvelder kroonde zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Eredivisie en moest de Rotterdammers aan doelpunten helpen. Bovendien kreeg Steijn bij aanvang van het seizoen de aanvoerdersband om zijn arm als opvolger van Quinten Timber. In de topper tegen PSV baarde Van Persie opzien door zijn captain te passeren en pas in de 83ste minuut, toen de 2-3 eindstand al was bereikt, in te laten vallen.

Volgens De Mos is het een fout geweest van Van Persie om Steijn niet in de basis te laten beginnen tegen de regerend landskampioen. "Ueda heeft tachtig procent te danken aan Steijn. Als Steijn speelt, dan heb je er twee te dekken in het centrum. Als Steijn niet speelt maar een. Dat heb je ook gezien, want Yarek (Gasiorowski, red.) had Ueda in het kontzakje zitten. Dan wordt hij gewoon beperkt. Hij kan heel moeilijk een man passeren. Tegen de top heb ik hem niet gezien, maar hij is een roofdier in de zestien zoals Pepi dat ook is", stelt de analist.

"Hij heeft heel veel te danken aan Steijn", benadrukt De Mos zijn standpunt. "Daar heeft Van Persie een gokje genomen. En zo heeft hij wel meer van die dingetjes. Dat is ook uitdagend. Ik vind het leuk die uitdagingen die hij neerzet, maar ik heb toch liever het middenveld van gisteren (zaterdag, red.) met die drie Hollandse jongens weer bij elkaar (Steijn, Valente, Timber, red.)."

Kraay junior snapt Van Persie inzake Steijn

Tafelgenoot Hans Kraay junior is het niet eens met De Mos en steunt Van Persie. "En toch snap ik Van Persie wel dat je in grote wedstrijden, in internationale wedstrijden, je middenveld wat wil versterken met een Valente op tien", verduidelijkt de analist. De Mos is echter van mening dat Van Persie Peter Bosz 'lekker in de kaart' speelde. "Ik heb die wedstrijd gezien. Ik had het wel willen zien wie er had moeten doordekken op Steijn. Dat heb ik niet gezien. PSV zat in een zetel. Schouten kon lekker doen wat hij wilde, Yarek pakte die Ueda vast en ze gingen spelen met een extra mannetje op het middenveld. Dat werd goed uitgebuit. Daar heeft hij echt een gok genomen, dat geeft hij niet toe en dat hoeft ook niet, maar Steijn laten staan. Niet meer doen Robin", besluit De Mos.