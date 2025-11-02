Marciano Vink doet een opvallende suggestie voor Feyenoord. De analist ziet er wel wat in om in de verdediging te posteren, zodat er meer voetballend vermogen van de achterste linie uit gaat. Vink trekt de vergelijking met Jerdy Schouten, die bij PSV regelmatig in de defensie staat.

Met 28 punten uit 11 wedstrijden kent Feyenoord een prima seizoensstart. De ploeg van Robin van Persie heeft op basis van één doelpunt de koppositie in handen, maar het spel oogt niet altijd even vloeiend. “Ik vind dat Feyenoord een periode heeft gehad waarin ze elkaar makkelijk konden vinden met die prachtige goals die ze dan maakten, die uitgespeelde zaalvoetbalgoals. Ik vind dat het nu, in de wedstrijd tegen PSV en in deze wedstrijd, iets moeizamer gaat”, zegt Vink na de 3-1 zege op FC Volendam

Artikel gaat verder onder video

“Dat heeft ook een beetje te maken met dat het voor Feyenoord enorm zwaar is met Europese wedstrijden”, stelt de analist van ESPN. “Plus dat bij PSV Schouten achterin staat. En wie weet zou dat misschien ook wel voor Feyenoord iets zijn. Misschien zou het voor Feyenoord een optie kunnen zijn om in dit soort wedstrijden Ahmedhodzic of Watanabe eruit te halen en Valente daar opstelt. Dat is in ieder geval een voetballer, waardoor je misschien nog wat makkelijker aan het voetballen komt en die wedstrijden in de eerste helft al kilt, wat PSV gisteren min of meer gedaan heeft. Nu laten ze Volendam toch in de wedstrijd.”

Mario Been zag dat het beslissende doelpunt van Ayase Ueda bevrijdend werkte tegen Volendam. “Het was wel even lekker dat die derde goal viel. Volendam had andere intenties in de tweede helft dan in de eerste helft. Ik had het in de pauze over Veerman, dat hij een stukje grond had gekocht, omdat hij te weinig deed. Maar ik denk dat Rick Kruys in de rust wel het nodige heeft gezegd, en ook heeft aangegeven dat ze wat meer zullen moeten doen. Dat heb ik gezien bij Volendam. Feyenoord had 37 doelpogingen, dat geeft in ieder geval wat aan over de intenties. Het duurde alleen vrij lang voordat de derde goal erin ging. Dat had ook te maken met Van Oevelen, die een goede wedstrijd heeft gekeept.”