"Het was een fout van Robin van Persie om maar zeven minuten speeltijd te geven in de Eredivisietopper tussen Feyenoord en PSV." Dat stelt Jorn Aalders althans in de nieuwste aflevering van de podcast FCUpdate Extra Tijd, die nu online staat.

In de podcast wordt het duel in De Kuip, dat door PSV met 2-3 werd gewonnen, uitgebreid nabesproken door Jorn en presentator Sander Kamphof. Van Persie baarde opzien door zijn aanvoerder Steijn op de reservebank te houden en pas in minuut 83, toen de eindstand al bereikt was, binnen de lijnen te brengen. Grote uitblinker aan Eindhovense zijde was Ismael Saibari, die alle drie de doelpunten voor zijn rekening nam en daarmee zijn topvorm van de laatste weken nog maar eens onderstreepte. Hoe lang is Saibari nog houdbaar voor PSV?

Ook de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax komt aan bod in de podcast. De Amsterdammers speelden in Enschede een matige eerste helft en keken tegen een verdiende 1-0 achterstand aan, maar hadden die in tien doldwaze minuten na rust omgebogen in een 1-3 voorsprong. Twente deed daarna nog wel wat terug, maar kon niet voorkomen dat John Heitinga zich wat lucht verschafte met een knappe 2-3 overwinning in de Grolsch Veste.

Ten slotte gaan Jorn en Sander in op het Europese programma van volgende week. In de Champions League hoopt PSV komende dinsdag de sensationele zege op Napoli een vervolg te geven op bezoek bij Olympiakos Piraeus in Griekenland, terwijl Ajax een dag later tegen Galatasaray van de nul punten hoopt af te komen. Ook in de Europa League en de Conference League staan mooie affiches op het programma. Weet Go Ahead Eagles na de stunt tegen Aston Villa ook op bezoek bij Red Bull Salzburg te verrassen? Slaagt het geplaagde FC Utrecht erin een vuist te maken tegen het FC Porto van Francesco Farioli? En wat doet Feyenoord op bezoek bij VfB Stuttgart?