Live voetbal

Mossou kraakhelder: 'Gek dat Van Persie Timber geen tweede of derde captain heeft gemaakt'

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
31 oktober 2025, 12:47

Dat Quinten Timber niet benoemd is tot tweede of derde aanvoerder van Feyenoord is een vreemd besluit van trainer Robin van Persie. Dat stelt journalist Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat op ESPN. De oefenmeester van de Rotterdammers ontnam de Oranje-international begin dit seizoen de aanvoerdersband en gaf hem aan Sem Steijn.

Timber fungeerde vanaf september 2024 als eerste aanvoerder bij Feyenoord, maar toen de Rotterdammers het seizoen begonnen in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe droeg zomeraankoop Sem Steijn plotseling de band om zijn arm. Van Persie vertelde dat Steijn de nieuwe eerste captain van de Rotterdammers is, met daarachter Anis Hadj Moussa en Givairo Read als respectievelijk tweede en derde aanvoerder. Naar verluidt had dit alles te maken met het aflopende contract van Timber bij Feyenoord.

Van Persie heeft 'enorm luxeprobleem' bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Bij Voetbalpraat komt het middenveld van Feyenoord ter sprake en Mossou ziet dat Van Persie een 'enorm luxeprobleem' heeft. "Als je zoveel goede middenvelders hebt, ontkomt je er niet aan om een paar keer een aantal poppetjes te wisselen. Van Persie heeft een beetje het geluk gehad, zou je kunnen zeggen, dat ze niet allemaal tegelijk fit waren. Als Timber straks fit is, heb je eigenlijk een volwaardig international, die ga je niet zo snel op de bank zetten. Valente heeft zich zo geweldig ontwikkeld, dus daar kan je al helemaal niet om heen. Het wordt wel aardig hoe Van Persie dat gaat managen."

'Gek dat Van Persie Timber geen tweede of derde captain heeft gemaakt'

Het aanvoerderschap van Steijn bij Feyenoord komt ook ter sprake. Hoewel de van FC Twente overgekomen middenvelder captain van de Rotterdammers is, moest hij tegen PSV (2-3) genoegen nemen met een plek op de bank. Al viel hij kort voor tijd wel in. "Ik vind dat Steijn veel heeft om aanvoerder te zijn van Feyenoord en de keuzes lagen niet voor het oprapen", stelt Mossou. "Maar ik vind het nog steeds gek dat hij Timber geen tweede of derde captain heeft gemaakt. Daarmee had hij het zichzelf veel makkelijker kunnen maken", besluit hij.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Harrie Lavreysen

Hoog bezoek: PSV eert Harrie Lavreysen vrijdagavond

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Guus Til Ryan Flamingo en Ismael Saibari van PSV

Zeldzaam: PSV speelt op vrijdagavond vanwege Champions League-verplichtingen

  • Gisteren, 19:58
  • Gisteren, 19:58
Enorme sfeeractie verwacht in 30ste minuut van Ajax - sc Heerenveen voor Patrick Overeem

Enorme sfeeractie verwacht in 30ste minuut van Ajax - sc Heerenveen voor Patrick Overeem

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
513 Reacties
43 Dagen lid
763 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blijft een raar verhaal. Boscagli zat vorig jaar in dezelfde situatie bij de landskampioen en droeg daar wel een aantal keer de aanvoerdersband bij afwezigheid van de 1e aanvoerder. Geen kleinzieligheid bij PSV destijds. Bijzonder dat het op een lager niveau wel een ding is/blijft.

De kikker
156 Reacties
932 Dagen lid
226 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze denken misschien kunnen ze timber chanteren zodat hij bijtekent. Lekker contract uitdienen en gratis de deur uitgaan voor deze actie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
513 Reacties
43 Dagen lid
763 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blijft een raar verhaal. Boscagli zat vorig jaar in dezelfde situatie bij de landskampioen en droeg daar wel een aantal keer de aanvoerdersband bij afwezigheid van de 1e aanvoerder. Geen kleinzieligheid bij PSV destijds. Bijzonder dat het op een lager niveau wel een ding is/blijft.

De kikker
156 Reacties
932 Dagen lid
226 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze denken misschien kunnen ze timber chanteren zodat hij bijtekent. Lekker contract uitdienen en gratis de deur uitgaan voor deze actie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel