Dat niet benoemd is tot tweede of derde aanvoerder van Feyenoord is een vreemd besluit van trainer Robin van Persie. Dat stelt journalist Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat op ESPN. De oefenmeester van de Rotterdammers ontnam de Oranje-international begin dit seizoen de aanvoerdersband en gaf hem aan Sem Steijn.

Timber fungeerde vanaf september 2024 als eerste aanvoerder bij Feyenoord, maar toen de Rotterdammers het seizoen begonnen in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe droeg zomeraankoop Sem Steijn plotseling de band om zijn arm. Van Persie vertelde dat Steijn de nieuwe eerste captain van de Rotterdammers is, met daarachter Anis Hadj Moussa en Givairo Read als respectievelijk tweede en derde aanvoerder. Naar verluidt had dit alles te maken met het aflopende contract van Timber bij Feyenoord.

Van Persie heeft 'enorm luxeprobleem' bij Feyenoord

Bij Voetbalpraat komt het middenveld van Feyenoord ter sprake en Mossou ziet dat Van Persie een 'enorm luxeprobleem' heeft. "Als je zoveel goede middenvelders hebt, ontkomt je er niet aan om een paar keer een aantal poppetjes te wisselen. Van Persie heeft een beetje het geluk gehad, zou je kunnen zeggen, dat ze niet allemaal tegelijk fit waren. Als Timber straks fit is, heb je eigenlijk een volwaardig international, die ga je niet zo snel op de bank zetten. Valente heeft zich zo geweldig ontwikkeld, dus daar kan je al helemaal niet om heen. Het wordt wel aardig hoe Van Persie dat gaat managen."

'Gek dat Van Persie Timber geen tweede of derde captain heeft gemaakt'

Het aanvoerderschap van Steijn bij Feyenoord komt ook ter sprake. Hoewel de van FC Twente overgekomen middenvelder captain van de Rotterdammers is, moest hij tegen PSV (2-3) genoegen nemen met een plek op de bank. Al viel hij kort voor tijd wel in. "Ik vind dat Steijn veel heeft om aanvoerder te zijn van Feyenoord en de keuzes lagen niet voor het oprapen", stelt Mossou. "Maar ik vind het nog steeds gek dat hij Timber geen tweede of derde captain heeft gemaakt. Daarmee had hij het zichzelf veel makkelijker kunnen maken", besluit hij.