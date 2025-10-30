Bayern München heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg donderdagavond op X. De negentienjarige rechtsback staat hoog op het verlanglijstje van de Duitse Rekordmeister, die echter concurrentie ondervindt van verschillende clubs uit de Engelse Premier League.

Technisch directeur Max Eberl van de Duitse grootmacht zou dolgraag een talentvolle back toevoegen aan de selectie van trainer Vincent Kompany, zo schrijft Plettenberg op het sociale medium. Read is daarbij een van de voornaamste targets, aldus de Sky-journalist. Inmiddels zouden er gesprekken zijn opgestart, maar niet duidelijk is of het om een transfer in de wintermaanden of komende zomer zou moeten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien ervaart Bayern de nodige concurrentie in de strijd om Read. Volgens Plettenberg zijn ook verschillende Premier League-clubs geïnteresseerd in de jonge back, die in Rotterdam-Zuid nog vastligt tot medio 2029.

Feyenoord nam Read in de zomer van 2023 transfervrij over van FC Volendam, dat door een administratieve blunder zelfs naast een opleidingsvergoeding voor het talent greep. Ruim een jaar later, in september 2024, debuteerde Read namens Feyenoord in de Eredivisie. Inmiddels staat de teller op 46 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin de back goed was voor vier doelpunten en tien assists. Dit seizoen is Read door trainer Robin van Persie zelfs aangewezen als derde aanvoerder van Feyenoord, achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa.