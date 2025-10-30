Live voetbal

Plettenberg: 'Bayern München meldt zich bij Feyenoord voor Givairo Read'

Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
30 oktober 2025, 18:06   Bijgewerkt: 18:26

Bayern München heeft zich bij Feyenoord gemeld voor Givairo Read, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg donderdagavond op X. De negentienjarige rechtsback staat hoog op het verlanglijstje van de Duitse Rekordmeister, die echter concurrentie ondervindt van verschillende clubs uit de Engelse Premier League.

Technisch directeur Max Eberl van de Duitse grootmacht zou dolgraag een talentvolle back toevoegen aan de selectie van trainer Vincent Kompany, zo schrijft Plettenberg op het sociale medium. Read is daarbij een van de voornaamste targets, aldus de Sky-journalist. Inmiddels zouden er gesprekken zijn opgestart, maar niet duidelijk is of het om een transfer in de wintermaanden of komende zomer zou moeten gaan.

Bovendien ervaart Bayern de nodige concurrentie in de strijd om Read. Volgens Plettenberg zijn ook verschillende Premier League-clubs geïnteresseerd in de jonge back, die in Rotterdam-Zuid nog vastligt tot medio 2029.

Feyenoord nam Read in de zomer van 2023 transfervrij over van FC Volendam, dat door een administratieve blunder zelfs naast een opleidingsvergoeding voor het talent greep. Ruim een jaar later, in september 2024, debuteerde Read namens Feyenoord in de Eredivisie. Inmiddels staat de teller op 46 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin de back goed was voor vier doelpunten en tien assists. Dit seizoen is Read door trainer Robin van Persie zelfs aangewezen als derde aanvoerder van Feyenoord, achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa.

  Gisteren, 20:32
  Gisteren, 12:23
  Gisteren, 08:41
Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
9
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

