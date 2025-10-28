Mossou voorziet onrust vanwege Feyenoord-middenveld: 'Wordt een balanceeract voor Van Persie'

Sjoerd Mossou voorziet problemen voor Robin van Persie. De trainer van Feyenoord heeft tot nu toe 'geluk gehad' dat zijn beste middenvelders steeds niet allemaal tegelijkertijd fit zijn, maar nu dat wel zo is, kan dat zomaar onrust opleveren.

Feyenoord is het seizoen goed begonnen en maakt kans op de titel dit jaar. Mossou vindt de brede selectie een voordeel voor de Rotterdammers, maar Van Persie zal wel steeds lastige keuzes moeten maken. "Ze hebben een, voor Eredivisie-begrippen, buitengewoon brede selectie", stelt Mossou in de AD-voetbalpodcast. "Veel clubs in die regionen hebben toch wel een vrij duidelijke basiself." In Rotterdam is dat toch wat anders. Zo zette Van Persie tegen PSV Steijn, zijn topaankoop van afgelopen zomer van tien miljoen, op de bank. Uiteindelijk won PSV met 2-3 in De Kuip.

Met Steijn, Jakub Moder, Quinten Timber, In-beom Hwang, Luciano Valente en Oussama Targhalline heeft Feyenoord zes middenvelders die misschien allemaal wel een basisplaats verdienen Hoe moet de trainer dealen met al die ego's? "Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker naarmate het seizoen vordert", antwoordt Mossou. "Hij (Van Persie, red.) is er tot nu toe redelijk mee weggekomen, omdat er iedere keer weer blessures waren en Moder terugkwam maar toch weer niet. Nu één keer Steijn op de bank zetten is nog niet een heel groot probleem, tactisch kun je dat prima uitleggen." De aanvallende middenvelder is geen groot onderdeel van het aanvalsspel van Feyenoord, terwijl Van Persie mogelijk meer de combinaties wilde zoeken tegen PSV.

Mossou weet wat de trainer van de koploper van de Eredivisie moet doen om iedereen in het gareel te houden. "Duidelijk zijn en eerlijk zijn, iedere keer opnieuw. Dat wordt een balanceeract voor Van Persie. Hoe zorg je ervoor dat je eerlijk blijft, maar ook iedereen erbij houdt?" Het lijkt een lastige opgave te gaan worden. Constant rouleren om iedereen maar tevreden te houden vindt Mossou ook maar niks. "Je moet ook voorkomen dat het een duiventil wordt. Elke keer een nieuw middenveld, dat wil je ook niet."