Feyenoord heeft dinsdag bekendgemaakt dat supporters die de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos (3-1 zege) hebben gemist, hun geld terugkrijgen. De wedstrijd werd in verband met storm Benjamin meerdere keren van aanvangstijdstip veranderd. Het duel begon uiteindelijk om 21.00 uur.

De wedstrijd in De Kuip begon oorspronkelijk om 18.45 uur, maar door de storm werd het aanvangstijdstip eerst vervroegd naar 16.30 uur en uiteindelijk uitgesteld naar 21.00 uur. De plotselinge veranderingen in het schema zorgden ervoor dat sommige de mogelijkheid niet meer hadden om naar het stadion af te reizen. De beslissing om de wedstrijd uit te stellen was volgens de lokale veiligheidsdriehoek noodzakelijk om de veiligheid van de aanwezige supporters te waarborgen.

Artikel gaat verder onder video

Nadat de wedstrijd werd vervroegd naar 16.30 uur, kondigde Feyenoord al aan de verhinderde supporters hun geld terug te geven. Hoewel het duel dus nog werd verplaatst naar 21.00 uur, komen de Rotterdammers deze belofte nog wel na. Supporters die een losse kaart hadden gekocht en deze niet hebben gebruikt, krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Passe-partouthouders krijgen een kwart van de totaalprijs terug.

Feyenoord wint met 3-1 van Panathinaikos

Ondanks de organisatorische uitdagingen rondom de wedstrijd, wist Feyenoord de wedstrijd tegen de Griekse club Panathinaikos met 3-1 te winnen. De koploper van de Eredivisie kwam na ruim een kwartier op achterstand via Karol Swiderski, maar via Givairo Read kwam Feyenoord vlak voor rust op gelijke hoogte. Anis Hadj Moussa en Cyle Larin bepaalden de stand in de tweede helft op 3-1.