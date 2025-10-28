René van der Gijp denkt dat zich niet meer verder gaat ontwikkelen bij Feyenoord, zo stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. De analist vermoedt dat de recordaankoop van de Rotterdammers met 23 jaar te oud is om verder te groeien dan het niveau van FC Twente.

Feyenoord maakte afgelopen zomer een recordsom van tien miljoen euro over naar FC Twente om Steijn los te weken. De topscorer van afgelopen seizoen in de Eredivisie veroverde direct een basisplaats in De Kuip en kreeg daarnaast de aanvoerdersband van Robin van Persie. Afgelopen weekend, toen PSV op bezoek kwam (2-3 nederlaag), moest de middenvelder echter op de bank beginnen. In de 88ste minuut kwam Steijn als invaller binnen de lijnen.

‘Steijn te oud om nog te groeien’

Van der Gijp vindt die keuze van Van Persie niet vreemd, stelt hij in KJEG. “Als ik mijn stokpaardje erbij mag halen: aan de Steijn van Twente heb je niks”, is de oud-buitenspeler duidelijk. “Ik denk dat Steijn te oud is om nog een stapje te maken, ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren”, komt de analist met een onheilspellende boodschap voor Feyenoord. Daar is Wim Kieft het mee eens. “Zijn handelingssnelheid is laag, nu hij bij Feyenoord zit”, vult de voormalig spits aan.

Van der Gijp wel onder indruk van Valente

Met Luciano Valente, die voor bijna zeven miljoen euro overkwam van FC Groningen, heeft Feyenoord afgelopen zomer wél een potentiële topper in huis gehaald, zo denkt Van der Gijp. “Ik vind het gewoon leuk om naar zo’n speler te kijken. Je ziet aan zijn hele houding, de manier van lopen, dat hij er lekker in zit en het makkelijk gaat. Dat had hij ook niet van tevoren gedacht.” Valente maakte afgelopen weekend zijn eerste doelpunt voor Feyenoord, maar dat hadden er twee moeten zijn. Een kwartier voor tijd kreeg de middenvelder de bal voor de voeten in het strafschopgebied voor de gelijkmaker, maar zijn schot ging net naast.