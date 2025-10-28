Robin van Persie presteert goed bij Feyenoord, zeggen Guus Hiddink en Marco van Basten in het Ziggo Sport-programma Rondo. Ook bij kritiek vanuit de media laat de trainer zich niet snel van zijn stuk brengen, zien de analisten.

Van Persie verliet in februari sc Heerenveen om aan de slag te gaan bij Feyenoord. Volgens Hiddink is de oud-spits leergierig. “Bij Heerenveen heeft hij toch een paar foutjes gemaakt. Daar heeft hij snel van geleerd”, zegt de oud-bondscoach van Nederland.

De oud-trainer van Real Madrid is ook onder de indruk van Van Persies manier van werken. “Hij heeft zijn eigen stijl en doet dat goed. Je kunt aan hem zien dat hij internationaal gelouterd is. Mensen gaan zoeken, de pers ook, al dan niet terecht. Hij gaat daar goed mee om. Hij is niet snel van zijn stuk te brengen”, aldus Hiddink.

Ook Van Basten ziet Van Persie verder groeien. “Het is goed om eigenwijs te zijn, zolang het ook echt ‘wijs’ is. Hij is op een goede manier eigenwijs”, vertelt de andere oud-spits van Nederland.

Kritiek bij de NOS

Vorige maand kreeg Van Persie nog bakken kritiek van NOS-analisten. Het ging daarbij vooral over de vele wisselingen die The Flying Dutchman doorvoert. “Het kan toch niet zo zijn dat je na zeven competitiewedstrijden Europees andere spelers moet opstellen omdat de belasting te zwaar is?” verklaarde Pierre van Hooijdonk.

Rafael van der Vaart haakte daarop in: “Ik was zeventien, negentien, ik had nooit vakantie. Je speelde gewoon alles door. Als je jong bent, ben je nooit moe. Dat is echte onzin. Je moet gewoon zoveel mogelijk spelen. Dan raak je maar een keer geblesseerd. Je zal zien: als hij terugkeert raakt hij wel geblesseerd, omdat hij een wedstrijd rust heeft gehad. Laat ze gewoon spelen”, zei de oud-speler van Ajax.