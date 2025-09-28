Van der Vaart wordt live tijdens Studio Voetbal gecorrigeerd: 'Hoe kán hij dit nou zeggen?'

Journalist Maarten Wijffels kijkt op van uitspraken die Rafael van der Vaart zondagavond deed bij Studio Voetbal. Van der Vaart bagatelliseerde het gevaar van overbelasting bij jonge spelers, terwijl Wijffels in herinnering roept dat hij daar zelf bij Ajax juist onder gebukt ging aan het begin van deze eeuw.

Bij Studio Voetbal werd gediscussieerd over het besluit van Feyenoord-trainer Robin van Persie om veel spelers rust te geven tegen SC Braga. Ibrahim Afellay reageerde: “Hoezo kon het een paar jaar geleden wel, toen wij nog speelden? Je wordt toch opgeleid om negentig minuten te spelen? Je kijkt er toch naar uit om Europa League of Champions League te spelen? Dan wil je jezelf op de kaart zetten.”

Artikel gaat verder onder video

Tafelgast Alex Pastoor wees daarna naar Kees Smit. “Ik weet niet wat de oorzaak is, maar vandaag zat Kees Smit niet bij de selectie van AZ (tegen NEC, red.). Hij deed mee met het EK Onder 19, na de competitie, heeft dan een korte vakantie en gaat in één keer door naar de wedstrijden van AZ. Zoveel zijn dat er ook weet niet, maar het ventje is wel negentien. Voordat iemand compleet afbreekt, kan je hem beter even uit de wind houden.”

Van der Vaart haakt daarop in. “Ik was zeventien, negentien, ik had nooit vakantie. Je speelde gewoon alles door. Als je jong bent, ben je nooit moe. Dat is echte onzin. Je moet gewoon zoveel mogelijk spelen. Dan raak je maar een keer geblesseerd. Je zal zien: als hij terugkeert raakt hij wel geblesseerd, omdat hij een wedstrijd rust heeft gehad. Laat ze gewoon spelen!”

Journalist Maarten Wijffels kijkt op van de woorden van Van der Vaart. “Hoe kan Van der Vaart nou zeggen dat ie niet afbrak als tienerprof? Zware blessures had ie”, schrijft hij tijdens de uitzending op X. “Er waren stukken in media destijds, rond 2002, dat er roofbouw op hem was gepleegd door al het spelen bij Ajax en in meerdere Oranje-teams. 🤷‍♂️”

Wijffels voegt een foto toe van een krantenartikel dat hij zelf heeft geschreven in het seizoen 2002/03, met een afbeelding van de blessures waar Van der Vaart mee worstelde inde seizoenen 2001/01, 2001/02 en 2002/03. “Toen al discussie over belasting.” Te zien is dat Van der Vaart blessures had aan zijn rechterknie, linkerknie en linkerdij. In het artikel wordt zelfs zijn vader Ramon geciteerd, die onder meer zegt: “Voor mij staat vast dat hij de afgelopen jaren te zwaar is belast.” Ook zijn fysiotherapeut komt aan het woord over de belasting.