Van der Vaart is keihard: 'Feyenoord moet hem meteen ontslaan!'

Casper Tengstedt
Foto: © Imago
Dominic Mostert
28 september 2025, 22:23

De analisten van Studio Voetbal zijn bikkelhard voor Casper Tengstedt. Volgens Rafael van der Vaart moet de scout van Feyenoord worden ontslagen die de spits heeft aanbevolen bij de clubleiding.

Tengstedt kwam afgelopen zomer voor een geschat bedrag van zes miljoen euro van Benfica. Na drie korte invalbeurten kreeg hij een kans als basisspeler in de verloren Europa League-wedstrijd tegen SC Braga (1-0).

Bij Studio Voetbal is Van der Vaart complimenteus over Ayase Ueda, die zondag het uitduel met FC Groningen besliste (0-1) en met zes doelpunten de huidige topscorer is van de Eredivisie. “Ueda begint toch wel tekenen te vertonen waarvan ik denk: wel lekker!”

Zo zag Van der Vaart hoe de Japanner in de 38ste minuut een kans voor zichzelf creëerde. “Dat vond ik echt waanzinnig. Dat doet hij in drie balcontacten. De redding is geweldig, maar ik dacht wel: als dit erin zit… Het vertrouwen groeit wel bij hem, heb ik het idee.”

Pierre van Hooijdonk vraagt vervolgens: “Denk je ook niet dat het vertrouwen groeit, omdat er eigenlijk geen concurrentie is? Tengstedt heeft in de momenten dat hij heeft gespeeld geen grote indruk achtergelaten.” Dat is Van der Vaart met de oud-spits eens. “Ik weet niet wie hem gescout heeft, maar die moet je meteen ontslaan.”

Ibrahim Afellay vult aan: “Ik denk dat diegene achterstevoren naar de wedstrijd heeft gekeken.” Van der Vaart noemt Tengstedt ‘een heel robuuste speler’ en vindt het ‘verbazingwekkend’ dat hij voor Benfica heeft gespeeld.

Van Hooijdonk plaatst daarna wel een kanttekening. “Ik ben het met jullie eens: hij was tegen Braga echt dramatisch. Maar je laat hem ook wel verzuipen als je met zeven wisselspelers speelt. We hebben zelf ook gevoetbald. Je krijgt pas een eerlijke kans als je met de beste spelers blijft spelen. Dus dat jij erin komt voor iemand anders, dat is een serieuze kans. Maar niet als je met zeven anderen gaat spelen, want dan is het eigenlijk bijna gedoemd om te mislukken. Dan zegt de trainer vaak: je hebt je kans gehad. Maar is dat een eerlijke kans?”

Van der Vaart reageert: “Hoe slecht een elftal ook is, als je een bal krijgt en er staat niemand om je heen, dan kan je best wel even naar de goede kleur spelen.” Dat is Van Hooijdonk wel met Van der Vaart eens. “Alleen, wat er om hem heen stond, maakt het voor hem sowieso een stuk moeilijker.”

Cultuurbewaker
16 Reacties
0 Dagen lid
3 Likes
Cultuurbewaker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hier op de bank moet ik zeggen dat ik het wel eens ben met Raffie. Ik zei nog tegen mijn ouwe gap Robin, dit moeten we niet doen. 7mln is teveel voor iemand. Plan was om een betere spits te halen dan die faalhaas Ueda. Maar ja gappie was weer eens eigenwijs en moest zijn zin hebben. Ik zei nog, dat ik het als cultuurbewaker niet verstandig vond in de geest van Priske, maar ja het was te laat.

jabadabadoe
28 Reacties
63 Dagen lid
20 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer een nieuw account?

12deman
448 Reacties
91 Dagen lid
344 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Homo

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0
2023/2024
Benfica
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

Complete Stand

