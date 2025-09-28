Live voetbal 5

Woede-uitbarsting van Robin van Persie heeft gevolgen

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
6 reacties
Tijmen Gerritsen
28 september 2025, 18:58

Feyenoord-trainer Robin van Persie baalt dat hij zich in de slotfase van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord (0-1) zo heeft laten gaan. Dat geeft de coach van de Rotterdammers na afloop van het duel eerlijk toe op de persconferentie. Van Persie stelt dat het incident gevolgen gaat hebben voor zijn gedrag in de toekomst.

De emoties liepen zondagmiddag hoog op. Dat gebeurde toen FC Groningen tot twee keer toe weigerde om de bal terug te spelen naar Feyenoord, terwijl de Rotterdammers de bal buiten de lijnen hadden geschoten vanwege een blessurebehandeling. Het zorgde voor een woedende Van Persie langs de zijlijn. Hij vond dat de technische staf van FC Groningen zich moest schamen voor dit onsportieve gedrag.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie reageerde de oefenmeester van de Rotterdammers op het opmerkelijke incident: ,,Onrecht is een valkuil voor mij. Over onrecht kan ik wel boos worden. En ik vind dat ons onrecht werd gedaan. Als de tegenstander de bal uitschiet om een blessurebehandeling mogelijk te maken dan geef je ’m terug ongeacht de tijd en de stand. Dat werd twee keer niet gedaan. "

En die beslissing van de spelers van FC Groningen zorgde voor zoveel boosheid bij Van Persie, dat de coach van Feyenoord samen met zijn assistent John de Wolf tekeer ging langs de zijlijn: "Ik vond het vervelend, waardoor ik in mijn boze emotie kwam, maar daar ga ik aan werken", stelt de trainer van Feyenoord. Dergelijke woede-uitbarstingen zullen in de toekomst dan ook minder gaan voorkomen bij de trainer.

Vind jij dat Robin van Persie terecht boos was tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen?

Laden...
444 stemmen
descheids
185 Reacties
10 Dagen lid
306 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Aanklager betaald voetbal maar gelijk een onderzoek openen. Dit gedrag kan echt niet door de beugel. Straffen is de enige juiste sanctie!

Hasi
147 Reacties
494 Dagen lid
752 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids ... Is het de eerste keer dat je zoiets ziet?

Vriendje Stokvis
19 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik snap wel waarom Groningen de bal niet teruggaf! Onze spelers lagen alleen maar op de grond te acteren om tijd te rekken om zo de wedstrijd over de streep te trekken. Dan moet je als trainer ook niet zeuren vind ik. Dat tijdrekken heeft toch 20 minuten van de wedstrijd gekost.

Cultuurbewaker
8 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
Cultuurbewaker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als cultuurbewaker weet ik dat dit gewoon een spelletje is. Die gabber zit iedereen voor het lapje te houden. Ik knijp hem ook steeds in zijn zij op de bank en dat vind die leuk zegt hij. We komen er wel. Ik hou toezicht zoals Priske mij heeft aangesteld.

Hasi
147 Reacties
494 Dagen lid
752 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Cultuurbewaker ... Jij Bent het spelletje

Pietjanhendrik
352 Reacties
68 Dagen lid
305 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Boeiend…. als Simeone van atletico Madrid het doet vinden ze het mooi en heeft ie passie, maar nu is het een probleem. Gewoon de 3 punten vieren en op naar de volgende wedstrijd

Groningen - Feyenoord

FC Groningen
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

