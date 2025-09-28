Woede-uitbarsting van Robin van Persie heeft gevolgen

Feyenoord-trainer Robin van Persie baalt dat hij zich in de slotfase van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord (0-1) zo heeft laten gaan. Dat geeft de coach van de Rotterdammers na afloop van het duel eerlijk toe op de persconferentie. Van Persie stelt dat het incident gevolgen gaat hebben voor zijn gedrag in de toekomst.

De emoties liepen zondagmiddag hoog op. Dat gebeurde toen FC Groningen tot twee keer toe weigerde om de bal terug te spelen naar Feyenoord, terwijl de Rotterdammers de bal buiten de lijnen hadden geschoten vanwege een blessurebehandeling. Het zorgde voor een woedende Van Persie langs de zijlijn. Hij vond dat de technische staf van FC Groningen zich moest schamen voor dit onsportieve gedrag.

Op de persconferentie reageerde de oefenmeester van de Rotterdammers op het opmerkelijke incident: ,,Onrecht is een valkuil voor mij. Over onrecht kan ik wel boos worden. En ik vind dat ons onrecht werd gedaan. Als de tegenstander de bal uitschiet om een blessurebehandeling mogelijk te maken dan geef je ’m terug ongeacht de tijd en de stand. Dat werd twee keer niet gedaan. "

En die beslissing van de spelers van FC Groningen zorgde voor zoveel boosheid bij Van Persie, dat de coach van Feyenoord samen met zijn assistent John de Wolf tekeer ging langs de zijlijn: "Ik vond het vervelend, waardoor ik in mijn boze emotie kwam, maar daar ga ik aan werken", stelt de trainer van Feyenoord. Dergelijke woede-uitbarstingen zullen in de toekomst dan ook minder gaan voorkomen bij de trainer.