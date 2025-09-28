Feyenoord verbiedt interview na zege op FC Groningen

Feyenoord stond na de wedstrijd tegen FC Groningen (0-1 zege) niet toe dat voor de camera van RTV Noord zou verschijnen. Dat schrijft de regionale omroep. Wel spraken trainer Dick Lukkien en spits Thom van Bergen over de spelmaker van Feyenoord, die in de zomer overkwam van Groningen.

“We hadden voor de wedstrijd contact met het kamp-Valente”, vertelt Van Bergen. “Die heeft ons een beetje voor de gek gehouden met de opstelling, wellicht ook in de opdracht van de trainer daar”, doelt hij op Robin van Persie. “Het laat zien dat ze onder de indruk van ons zijn. Hij heeft ons een tijdje wijs gemaakt dat hij niet zou gaan spelen.”

“Toen we hem betrapten, kreeg hij een grote glimlach op zijn mond. Misschien krijgt hij even een tijdelijke ban uit de groepsapp en mag hij er daarna weer in”, grapt de spits. “Het heeft ons in ieder geval aangezet en gemotiveerd.” Valente deed 89 minuten mee en kreeg een groot applaus toen hij werd gewisseld.

Trainer Lukkien heeft Valente ook nog altijd hoog zitten. “Ik probeer hem zo nog even een knuffel te geven. Het was mooi om hem terug te zien en mooi wat het stadion doet. Die omarmen hem. Hij heeft veel betekend voor deze club.”

Lukkien baalt van het resultaat tegen Feyenoord. “Er had meer ingezeten. We zijn getest maar hebben Feyenoord ook echt getest in een kolkende Euroborg. Helaas verliezen we met 1-0 dus overheerst dat gevoel. Ik denk dat de wedstrijd wordt beslist door de kwaliteit van Feyenoord voorin.” Ayase Ueda knikte het enige doelpunt van de wedstrijd binnen.

“Je kunt iets aanmerken op ons verdedigen. Bij de goal zijn er drie onachtzaamheden”, stelt Lukkien. “Zij maken een goal en wij hebben ook kansen gehad met drie à vier vrije schietkansen. Daar kunnen we meer uithalen. Dat is het verschil tussen Groningen en Feyenoord. Dat zijn stappen die wij moeten zetten. We moeten meer in zulke situaties terecht komen. Daar zit meer rek in en dat moeten we eruit peuren.”