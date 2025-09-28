'Ajax en PSV verdedigen als degradanten, Feyenoord gaat uitlopen'

Karim El Ahmadi verwacht dat Feyenoord gaat uitlopen op PSV en Ajax in de Eredivisie. De koploper heeft nu een voorsprong van respectievelijk drie en vier punten op de concurrenten. El Ahmadi is echter allerminst onder de indruk van PSV en Ajax, die volgens hem verdedigen als degradatiekandidaten.

Presentator Wouter Bouwman merkt op dat er in het programma over Ajax en PSV wordt gesproken alsof de achterstand op Feyenoord groter is dan die daadwerkelijk is. El Ahmadi zegt wel te snappen waarom dat zo is. “Als je ziet wat ze vooral verdedigend doen, vind ik dat het niveau van misschien wel een degradatieteam. Hoe PSV en Ajax verdedigen… Ik vind het er niet uitzien.”

Artikel gaat verder onder video

PSV en Ajax verdedigen dus als degradanten, stelt hij. “Ja, dat vind ik wel. Als je ziet hoe open ze soms zijn, schrik ik daar heel erg van als oud-speler.” Bouwman concludeert dat het gat met Feyenoord gaat toenemen. Dat beaamt El Ahmadi. “Klopt. Als je de wedstrijd van Ajax ziet, ja... Ik ga dan een wedstrijd analyseren thuis en dan wil je dingen gaan opschrijven, over wat er wel en niet goed is gegaan. Bij Ajax kon ik bijna niks vinden wat wel goed is gegaan. Misschien Gloukh die het verschil maakt.”

Kenneth Perez oppert een ander lichtpunt. “Wat wel goed ging, is dat je zo matig speelt, je tegenstander zo goed speelt, en je toch drie punten pakt. Dat is wat goed gegaan is. Dat is natuurlijk belangrijker dan het spel op de hele korte termijn. Je wilt natuurlijk wel het spel ontwikkelen, maar je moet in ieder geval de punten pakken.”

Perez denkt ook te weten waarom de achterstand van Ajax op de koppositie ‘slechts’ vier punten is. “Ik heb het vaker gezegd: als je zelf mocht beslissen met welke wedstrijden je wilde beginnen, dan had je deze wedstrijden ingeleverd”, doelt hij op het programma met wedstrijden tegen Telstar, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, FC Volendam en PEC Zwolle in de seizoenstart. “Er komen natuurlijk wel veel moeilijkere wedstrijden aan. Dan is het aan Ajax om het beter voor elkaar te krijgen, met een betere plan, meer duidelijkheid en een meer samengespeeld team. Dat is op dit moment ver te zoeken. Knap als ze dat op korte termijn voor elkaar krijgen.”

Hoe denkt El Ahmadi over de zege van PSV op Excelsior (1-2)? “PSV wint dit soort wedstrijden vaak door individuele klasse, zoals de vrije trap van Veerman. Maar ook deze wedstrijd vond ik best rommelig van PSV, vooral de eerste helft. Toen speelden ze veel door het centrum, waar het heel druk was. Wanner stond ook vaak naar binnen opgesteld, dus het was heel druk in het centrum. Voor Excelsior was het makkelijk om dat te verdedigen.”