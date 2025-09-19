Live voetbal 4

Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

John Heitinga Ajax
Foto: © Imago/realtimes
7 reacties
Tijmen Gerritsen
19 september 2025, 21:46   Bijgewerkt: 22:06

Ali Boussaboun vindt Feyenoord en PSV de enige twee titelkandidaten in de Eredivisie. De analist van ESPN verwacht niet dat het Ajax van trainer John Heitinga zich kan mengen in een titelstrijd.

Dat vertelt de analist vrijdagmiddag in het programma FC Rijnmond van RTV Rijnmond: "Als je mij vraagt welke clubs de favoriet zijn voor het kampioenschap in Nederland, dan zijn dat Feyenoord en PSV. Ajax is de minste van de drie, als je kijkt naar het voetbal. Dan vind ik Ajax op elk onderdeel veel minder dan PSV en Feyenoord."

Artikel gaat verder onder video

Een groot voordeel voor Feyenoord is volgens Boussaboun dat de Rotterdammers, in tegenstelling tot vorig seizoen, beschikken over een erg grote selectie. Feyenoord heeft erg veel keuzes. Tengstedt, Borges en Diarra zitten allemaal nog op de bank", noemt Boussaboun op.

Daarnaast ziet de analist nu al een groot verschil tussen het Feyenoord van dit seizoen en het Feyenoord van vorig seizoen: "Je wordt geen kampioen tegen de concurrenten, maar tegen de kleinere clubs. Feyenoord kwam daardoor ook vorig seizoen in de problemen", weet Boussaboun. Nu gaat dat met vijf overwinningen in de eerste vijf wedstrijden al stukken beter.

Vind jij dat Ajax dit seizoen nog kans maakt op het kampioenschap?

Laden...
110 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
Weghorst Ajax

Wout Weghorst plots de 'Harry Kane van Ajax' genoemd

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
Ajax Inter Taylor Klaassen

Vinger op zere plek van Ajax gelegd: 'Maak hem kapot'

  • Gisteren, 18:26
  • Gisteren, 18:26
0 7 reacties
Reageren
7 reacties
😎jurgen😎
12 Reacties
1 Dag lid
4 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

uiteraard is de top 2 te sterk ! Dat ziet iedereen toch dit weekend wordt weer heeeeeeel leuk!!!!!!!! Net zoals afgelopen woensdag winnaars en losers!!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.417 Reacties
1.089 Dagen lid
18.743 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@😎jurgen😎 🙃

😎jurgen😎
12 Reacties
1 Dag lid
4 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

niet tegen jou kramer dat weet je toch alleen sommige succes supporters vragen ernaar

descheids
32 Reacties
1 Dag lid
52 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Haha wc eend adviseert wc eend. Ze hebben het hard nodig zullen we maar zeggen.

CG
2.382 Reacties
788 Dagen lid
13.296 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nier raar opkijken als Ajax toch kampioen gaat worden !!

dilima1966
2.589 Reacties
830 Dagen lid
15.524 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat heeft Boussaboun goed gezien ook jong ajax brouwt er weer niets van nu al op de 16 plaats gaat goed in Amsterdam Willem Weijs wil het negatief record graag evenaarde van Peereboom alle tijden nu nog in handen van Peereboom

Ome Barend
458 Reacties
20 Dagen lid
503 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen PSV en Feyenoord, ook AZ, FC Twente en FC Utrecht schat ik hoger in als Ajax. Ik zie dit als Feyenoorder niet echt als een compliment. Sorry.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

😎jurgen😎
12 Reacties
1 Dag lid
4 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

uiteraard is de top 2 te sterk ! Dat ziet iedereen toch dit weekend wordt weer heeeeeeel leuk!!!!!!!! Net zoals afgelopen woensdag winnaars en losers!!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.417 Reacties
1.089 Dagen lid
18.743 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@😎jurgen😎 🙃

😎jurgen😎
12 Reacties
1 Dag lid
4 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

niet tegen jou kramer dat weet je toch alleen sommige succes supporters vragen ernaar

descheids
32 Reacties
1 Dag lid
52 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Haha wc eend adviseert wc eend. Ze hebben het hard nodig zullen we maar zeggen.

CG
2.382 Reacties
788 Dagen lid
13.296 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nier raar opkijken als Ajax toch kampioen gaat worden !!

dilima1966
2.589 Reacties
830 Dagen lid
15.524 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat heeft Boussaboun goed gezien ook jong ajax brouwt er weer niets van nu al op de 16 plaats gaat goed in Amsterdam Willem Weijs wil het negatief record graag evenaarde van Peereboom alle tijden nu nog in handen van Peereboom

Ome Barend
458 Reacties
20 Dagen lid
503 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen PSV en Feyenoord, ook AZ, FC Twente en FC Utrecht schat ik hoger in als Ajax. Ik zie dit als Feyenoorder niet echt als een compliment. Sorry.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel