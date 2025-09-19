Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

Ali Boussaboun vindt Feyenoord en PSV de enige twee titelkandidaten in de Eredivisie. De analist van ESPN verwacht niet dat het Ajax van trainer John Heitinga zich kan mengen in een titelstrijd.

Dat vertelt de analist vrijdagmiddag in het programma FC Rijnmond van RTV Rijnmond: "Als je mij vraagt welke clubs de favoriet zijn voor het kampioenschap in Nederland, dan zijn dat Feyenoord en PSV. Ajax is de minste van de drie, als je kijkt naar het voetbal. Dan vind ik Ajax op elk onderdeel veel minder dan PSV en Feyenoord."

Artikel gaat verder onder video

Een groot voordeel voor Feyenoord is volgens Boussaboun dat de Rotterdammers, in tegenstelling tot vorig seizoen, beschikken over een erg grote selectie. Feyenoord heeft erg veel keuzes. Tengstedt, Borges en Diarra zitten allemaal nog op de bank", noemt Boussaboun op.

Daarnaast ziet de analist nu al een groot verschil tussen het Feyenoord van dit seizoen en het Feyenoord van vorig seizoen: "Je wordt geen kampioen tegen de concurrenten, maar tegen de kleinere clubs. Feyenoord kwam daardoor ook vorig seizoen in de problemen", weet Boussaboun. Nu gaat dat met vijf overwinningen in de eerste vijf wedstrijden al stukken beter.