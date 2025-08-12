Live voetbal

'Met Heitinga in plaats van Farioli was Ajax vorig jaar zó naar de titel gelopen'

John Heitinga en Francesco Farioli met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA en het logo van Ajax
Foto: © ImagoRealtimes
Frank Hoekman
12 augustus 2025, 09:39

Als niet Francesco Farioli, maar John Heitinga vorig seizoen hoofdtrainer van Ajax was geweest, dan hadden de Amsterdammers de landstitel gegrepen. Dat is althans de stellige overtuiging van Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels.

Farioli leek afgelopen seizoen op weg om Ajax in zijn debuutseizoen direct aan de kampioensschaal te gaan helpen. Met de titel voor het grijpen ging het in slotfase van het seizoen echter helemaal mis. Ajax morste punten tegen FC Utrecht (4-0), Sparta Rotterdam (1-1), NEC (0-3) én FC Groningen (2-2), waardoor PSV langszij kon komen en aan het eind van de rit tóch weer op de platte kar door Eindhoven werd gereden.

Wijffels denkt dat het anders was gelopen als niet Farioli, maar Heitinga op de Ajax-bank had gezeten. "Ik ben weleens benieuwd wat jij ervan vindt", zegt de AD-journalist in het ESPN-programma Voetbalpraat tegen Kenneth Perez. "Stel nou dat in de slotfase van het seizoen niet Farioli de trainer was geweest, maar Heitinga. Ik denk dat Ajax zó naar de titel was gelopen. Omdat hij dan iets meebrengt wat hij in de top heeft ervaren. Je moet die titel aanvallen, je moet dat gewoon afmaken. En Farioli, dat hebben we van spelers ook wel terug gehoord, die had eigenlijk geen idee meer. Daar zit wel het verschil", betoogt Wijffels. Perez is niet overtuigd: "Daar gaat wel driekwart jaar aan vooraf, hè?", werpt de Deense analist tegen. "Je moet eerst daar komen, dat had hij misschien niet gekund", aldus Perez.

Farioli kondigde daags na de laatste speelronde van de Eredivisie zijn vertrek bij Ajax aan en heeft inmiddels in FC Porto een nieuwe werkgever gevonden. Ajax haalde daarop Heitinga terug naar de Johan Cruijff ArenA. De oud-verdediger, die in het seizoen 2022/23 al een aantal maanden op interim-basis voor de groep had gestaan, werd overgenomen van Liverpool, waar hij als assistent van Arne Slot fungeerde. Afgelopen zondag maakte Heitinga zijn officiële rentree op de bank toen Ajax in de eerste speelronde van de Eredivisie een bijzonder moeizame 2-0 zege op promovendus Telstar wist te boeken.

Ruud40
Ruud40
Ik neem toch aan dat dit gebaseerd is op een artikel dat op “De speld” staat?

Kramer
Kramer
@Ruud40 nou het was gisteren op tv, maar ging vooral om de laatste 3/4 wedstrijden. Fariolli wist volgens de spelers niet meer wat i nou moest doen en maakte gewoon fouten toen, dat zag iedereen. En Heitinga zou door het aanvallen de titel dan niet hebben misgelopen omdat die vanuit zijn ervaring als speler weet hoe je een titel binnen moet hengelen. Angsthazen voetbal zoals we vorig jaar aan het eind zagen zou je dan niet hebben gehad. En ik denk dat i daarin wel gelijk heeft. Ben nog steeds blij met de tweede plek en zou je het hele jaar als Heitinga hebben gespeeld dan was je nooit in de positie gekomen om mee te doen om de titel.

Arena
Arena
Uit de serie "onzinnige berichten".......

Geus
Geus
😂 al zijn berichten van wijfel, lees ik met twijfel. Afgelopen weekend had het net zo goed 8-8 kunnen zijn. Wacht maar eens een paar wedstrijdjes. Het is wel beter aan te zien dan dat anti voetbal van afgelopen seizoen.

ikkejaja
ikkejaja
Ben Ajacied… maar hoop toch dat dit een vrij late 1 april grap is !!! 🫣

Jacob
Jacob
Kijk, Farioli was een geweldige trainer om degradatie te ontlopen. Hoe hij vorig jaar Almere City thuis wist te verrassen, daar praten we nu nog over. Maar een kampioensploeg smeden, dat is nooit gelukt. Daarvoor moet je namelijk wedstrijden kunnen winnen, ook als je de beste bent.

CG
CG
Geloof me. In de komende drie wedstrijden weten we het dan definitief. Gaat het dan wel heel erg goed met Ajax ???? Ik heb zelf (definitief) het gevoel dat Heijtinga dat niet gaat bereiken !!

Zadkine
Zadkine
Toen was Heitinga nog niet aangeraakt door Slot.

Hahahahahaha en jullie dan
Hahahahahaha en jullie dan
@Zadkine is slot zo handtastelijk dan gaat hem nog problemen geven in de toekomst

Wimpiefr
Wimpiefr
Hahahahaha ja leuk verhaal, die had Groningen ook kampioen gemaakt.

dilima1966
dilima1966
Hahaha 😂 heitinga heeft het eerder al niet laten zien ik wil nog zien of heitinga het waar gaat maken ....... ik denk het niet

Henk Postulart
Henk Postulart
Ik vindt dat Fc update een onprofessioneel opstelt wat een flauwekul voetbal artikel is. Dit kan je toch echt niet serieus nemen. Als Heitinga dat seizoen trainer was dan was Heitinga echt geen 2de geworden want farioli zijn kwaliteit was echt de verdediging en farioli heeft van niets iets gemaakt. Ik vindt het een beetje respectloos van Fc update om farioli zo neer te zetten. Met dit materiaal wat farioli had gemaakt is echt erg goed hoor daar mogen wel meer credits voor gegeven worden. Nu einde farioli. ajax is weer een nieuwe weg ingeslagen nieuwe trainer nieuwe spelers. Wie vinden jullie goed bij Ajax of welke aankoop vinden jullie goed? Ik zelf vindt moro wel een leuke speler. En ondanks de kritiek denk ik dat weghorst dit seizoen gaat schitteren

12deman
12deman
Kameraden, Heitinga is geen toptrainer. Heitinga wordt nooit een toptrainer. De terugkeer van Heitinga is ronduit belachelijk. Zit geen enkele gedachte achter. Heitinga had moeten bedanken. Geen enkele trainer gaat er nu meer uit persen dan Farioli heeft gedaan. Tenzij je Slot heet of misschien Peter Bosz. Echter deze trainers zouden niet kunnen samenwerken met die engnek Kroes. Heitinga wel, die slikt alles omdat hij zich ziet als de redder van Ajax. Hij overschat zichzelf dermate zodat hij zijn legacy als speler ook te grabbel gooit. Eind januari is hij beschadigd wannee hij wederom op straat staat. Einde competitie is het zijn schuld dat Ajax 6de is geworden. Arme man weet niet wat zijn rol momenteel is. Die van de kop van jut zodra ze accepteren dat ze momenteel geen enkele rol van betekenis spelen. Jammer voor het NL voetbal 0 punten CL Ajax dit jaar.

Hahahahahaha en jullie dan
Hahahahahaha en jullie dan
@12deman de naam Heitinga zou zo vervangen kunnen worden door Robin van persie zie geen verschil tussen de twee momenteel behalve de clubs waar ze trainer zijn dan

