'Met Heitinga in plaats van Farioli was Ajax vorig jaar zó naar de titel gelopen'

Als niet Francesco Farioli, maar John Heitinga vorig seizoen hoofdtrainer van Ajax was geweest, dan hadden de Amsterdammers de landstitel gegrepen. Dat is althans de stellige overtuiging van Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels.
Farioli leek afgelopen seizoen op weg om Ajax in zijn debuutseizoen direct aan de kampioensschaal te gaan helpen. Met de titel voor het grijpen ging het in slotfase van het seizoen echter helemaal mis. Ajax morste punten tegen FC Utrecht (4-0), Sparta Rotterdam (1-1), NEC (0-3) én FC Groningen (2-2), waardoor PSV langszij kon komen en aan het eind van de rit tóch weer op de platte kar door Eindhoven werd gereden.
Wijffels denkt dat het anders was gelopen als niet Farioli, maar Heitinga op de Ajax-bank had gezeten. "Ik ben weleens benieuwd wat jij ervan vindt", zegt de AD-journalist in het ESPN-programma Voetbalpraat tegen Kenneth Perez. "Stel nou dat in de slotfase van het seizoen niet Farioli de trainer was geweest, maar Heitinga. Ik denk dat Ajax zó naar de titel was gelopen. Omdat hij dan iets meebrengt wat hij in de top heeft ervaren. Je moet die titel aanvallen, je moet dat gewoon afmaken. En Farioli, dat hebben we van spelers ook wel terug gehoord, die had eigenlijk geen idee meer. Daar zit wel het verschil", betoogt Wijffels. Perez is niet overtuigd: "Daar gaat wel driekwart jaar aan vooraf, hè?", werpt de Deense analist tegen. "Je moet eerst daar komen, dat had hij misschien niet gekund", aldus Perez.
Farioli kondigde daags na de laatste speelronde van de Eredivisie zijn vertrek bij Ajax aan en heeft inmiddels in FC Porto een nieuwe werkgever gevonden. Ajax haalde daarop Heitinga terug naar de Johan Cruijff ArenA. De oud-verdediger, die in het seizoen 2022/23 al een aantal maanden op interim-basis voor de groep had gestaan, werd overgenomen van Liverpool, waar hij als assistent van Arne Slot fungeerde. Afgelopen zondag maakte Heitinga zijn officiële rentree op de bank toen Ajax in de eerste speelronde van de Eredivisie een bijzonder moeizame 2-0 zege op promovendus Telstar wist te boeken.
Ik neem toch aan dat dit gebaseerd is op een artikel dat op “De speld” staat?
@Ruud40 nou het was gisteren op tv, maar ging vooral om de laatste 3/4 wedstrijden. Fariolli wist volgens de spelers niet meer wat i nou moest doen en maakte gewoon fouten toen, dat zag iedereen. En Heitinga zou door het aanvallen de titel dan niet hebben misgelopen omdat die vanuit zijn ervaring als speler weet hoe je een titel binnen moet hengelen. Angsthazen voetbal zoals we vorig jaar aan het eind zagen zou je dan niet hebben gehad. En ik denk dat i daarin wel gelijk heeft. Ben nog steeds blij met de tweede plek en zou je het hele jaar als Heitinga hebben gespeeld dan was je nooit in de positie gekomen om mee te doen om de titel.
Kijk, Farioli was een geweldige trainer om degradatie te ontlopen. Hoe hij vorig jaar Almere City thuis wist te verrassen, daar praten we nu nog over. Maar een kampioensploeg smeden, dat is nooit gelukt. Daarvoor moet je namelijk wedstrijden kunnen winnen, ook als je de beste bent.
Ik vindt dat Fc update een onprofessioneel opstelt wat een flauwekul voetbal artikel is. Dit kan je toch echt niet serieus nemen. Als Heitinga dat seizoen trainer was dan was Heitinga echt geen 2de geworden want farioli zijn kwaliteit was echt de verdediging en farioli heeft van niets iets gemaakt. Ik vindt het een beetje respectloos van Fc update om farioli zo neer te zetten. Met dit materiaal wat farioli had gemaakt is echt erg goed hoor daar mogen wel meer credits voor gegeven worden. Nu einde farioli. ajax is weer een nieuwe weg ingeslagen nieuwe trainer nieuwe spelers. Wie vinden jullie goed bij Ajax of welke aankoop vinden jullie goed? Ik zelf vindt moro wel een leuke speler. En ondanks de kritiek denk ik dat weghorst dit seizoen gaat schitteren
Kameraden, Heitinga is geen toptrainer. Heitinga wordt nooit een toptrainer. De terugkeer van Heitinga is ronduit belachelijk. Zit geen enkele gedachte achter. Heitinga had moeten bedanken. Geen enkele trainer gaat er nu meer uit persen dan Farioli heeft gedaan. Tenzij je Slot heet of misschien Peter Bosz. Echter deze trainers zouden niet kunnen samenwerken met die engnek Kroes. Heitinga wel, die slikt alles omdat hij zich ziet als de redder van Ajax. Hij overschat zichzelf dermate zodat hij zijn legacy als speler ook te grabbel gooit. Eind januari is hij beschadigd wannee hij wederom op straat staat. Einde competitie is het zijn schuld dat Ajax 6de is geworden. Arme man weet niet wat zijn rol momenteel is. Die van de kop van jut zodra ze accepteren dat ze momenteel geen enkele rol van betekenis spelen. Jammer voor het NL voetbal 0 punten CL Ajax dit jaar.
