'Met Heitinga in plaats van Farioli was Ajax vorig jaar zó naar de titel gelopen'

Als niet Francesco Farioli, maar John Heitinga vorig seizoen hoofdtrainer van Ajax was geweest, dan hadden de Amsterdammers de landstitel gegrepen. Dat is althans de stellige overtuiging van Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels.

Farioli leek afgelopen seizoen op weg om Ajax in zijn debuutseizoen direct aan de kampioensschaal te gaan helpen. Met de titel voor het grijpen ging het in slotfase van het seizoen echter helemaal mis. Ajax morste punten tegen FC Utrecht (4-0), Sparta Rotterdam (1-1), NEC (0-3) én FC Groningen (2-2), waardoor PSV langszij kon komen en aan het eind van de rit tóch weer op de platte kar door Eindhoven werd gereden.

Wijffels denkt dat het anders was gelopen als niet Farioli, maar Heitinga op de Ajax-bank had gezeten. "Ik ben weleens benieuwd wat jij ervan vindt", zegt de AD-journalist in het ESPN-programma Voetbalpraat tegen Kenneth Perez. "Stel nou dat in de slotfase van het seizoen niet Farioli de trainer was geweest, maar Heitinga. Ik denk dat Ajax zó naar de titel was gelopen. Omdat hij dan iets meebrengt wat hij in de top heeft ervaren. Je moet die titel aanvallen, je moet dat gewoon afmaken. En Farioli, dat hebben we van spelers ook wel terug gehoord, die had eigenlijk geen idee meer. Daar zit wel het verschil", betoogt Wijffels. Perez is niet overtuigd: "Daar gaat wel driekwart jaar aan vooraf, hè?", werpt de Deense analist tegen. "Je moet eerst daar komen, dat had hij misschien niet gekund", aldus Perez.

Farioli kondigde daags na de laatste speelronde van de Eredivisie zijn vertrek bij Ajax aan en heeft inmiddels in FC Porto een nieuwe werkgever gevonden. Ajax haalde daarop Heitinga terug naar de Johan Cruijff ArenA. De oud-verdediger, die in het seizoen 2022/23 al een aantal maanden op interim-basis voor de groep had gestaan, werd overgenomen van Liverpool, waar hij als assistent van Arne Slot fungeerde. Afgelopen zondag maakte Heitinga zijn officiële rentree op de bank toen Ajax in de eerste speelronde van de Eredivisie een bijzonder moeizame 2-0 zege op promovendus Telstar wist te boeken.