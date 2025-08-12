Jack van Gelder vernietigt Ajax: 'Schaam je, Amsterdammers moeten naar Telstar'

Hans Kraay junior en Jack van Gelder zijn snoeihard over het optreden van Ajax tegen Telstar (2-0). De twee analisten noemen het spel ‘gênant’ en vinden dat Ajax zich moet schamen, zeggen ze bij De Oranjezomer.

“Het was voor Ajax-supporters, Ajax-spelers en de technische leiding gênant”, opent Kraay. “Het was niet alleen matig, het was onwaarschijnlijk matig. Telstar speelde met twee amateurs! Ik was van tevoren echt bang voor hen dat het een 7, 8, 9-0 zou worden.” Dat beeld veranderde toen Milan Zonneveld vroeg in de wedstrijd een gigantische kans kreeg. “Hij kan gewoon zestig meter in zijn eentje achter de verdediging lopen! 0,0 rugdekking.”

Ook Jack van Gelder noemt het spel van Ajax ‘gênant’. “Omdat er helemaal niets van klopte. De organisatie klopte niet, achterin klopte het dus niet… De keeper is trouwens wel een aanwinst”, doelt hij op Vitezslav Jaros. “Het middenveld klopte niet. Aanvallend… Telstar speelde wel ongelooflijk leuk voetbal, met pressie naar voren. Ze speelden overal tussen de linies door.”

'Amsterdammers: ga naar Telstar kijken'

“Als je in de omgeving Amsterdam woont en dit gaat zo verder in de competitie, dan zou ik zeggen: ga lekker naar Telstar kijken. Niet naar dit Ajax”, adviseert Van Gelder. “Dit was schandalig. Ze hebben een speler gehaald Moro, dat is een hartstikke leuke speler. Maar het is typisch zo’n speler die, hoe harder hij gaat lopen, meer naar de grond gaat kijken. Overzicht is er niet echt bij hem.”

Van Gelder wil ‘niet meteen alles afschuiven’ op trainer John Heitinga. “Dat vind ik ook te ver gaan. Maar als je een ordinair counterploegje bent geworden, wat Ajax gisteren aantoonde, en die counters niet eens kan uitspelen, dan moet je je schamen. Ik vraag me af wat ze in de voorbereiding hebben gedaan. Ik zag helemaal geen lijn.”

Volgens Kraay is het ook niet nodig om Heitinga ‘tot aan zijn enkels af te branden’. Wel moet de trainer in zijn ogen ‘een andere koers gaan varen’. “Hij moet weer op de Ajax-manier gaan voetballen. Dat is hoog druk zetten. Daar zijn ze mee bezig, dat hebben ze een jaar niet gedaan. Laten we die jongen een klein beetje vertrouwen geven, we zijn één wedstrijd onderweg.”