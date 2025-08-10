Live voetbal

Studio Voetbal toont rare beelden: 'Eet Wout Weghorst hier het gras op?'

Wout Weghorst lijkt het gras op te eten
Foto: © NOS
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 22:31   Bijgewerkt: 23:19

Bijzondere beelden van Wout Weghorst na de wedstrijd tegen Telstar. De spits van Ajax lijkt wat grassprieten op te eten.

De beelden werden zondagavond getoond bij Studio Voetbal. “Na de wedstrijd lijkt hij toch iets van het gras te eten”, merkt presentator Sjoerd van Ramshorst op. Arno Vermeulen reageert verbijsterd: “Nee toch? Gras eten?”

Op de beelden is niet onomstotelijk vast te stellen dat Weghorst het gras eet, maar hij plukt ogenschijnlijk wat sprieten uit de grond en neemt die richting zijn gezicht. In het publiek bij Studio Voetbal denkt men dat hij het gras at. “Iedereen zegt ‘ja’ hier!”, aldus Van Ramshorst.

“Wij hebben hem toch zo tijdens het EK gezien?”, werpt Pierre van Hooijdonk op. “Toen kwam hij het veld op en ging hij gehurkt.” Volgens Vermeulen ruikt Weghorst even aan het gras, maar hij is er niet van overtuigd dat de spits het opat.

Weghorst was zondagmiddag verantwoordelijk voor beide doelpunten van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Telstar (2-0). Daarmee is hij uitstekend begonnen aan het seizoen. Zijn optreden werd geroemd door ESPN-analisten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez.

PSV bril!
PSV bril!
Haha wat een clown. Goede entertainment, dat wel. 🐄

Hahahahahaha en jullie dan
@PSV bril! Je bril beter opzetten Pipo

Hahahahahaha en jullie dan
Hij kust het gras sensatie zoekers hij trek gras er uit en kust het

KingCrimson
Hij scoort wel 2 keer.

Derk62
Welke gek trekt nou het gras er uit, en kust het? Dan heb je toch echt teveel gesnoven

infielder
Hij eet het gras 100%

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
1
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

