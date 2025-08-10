Studio Voetbal toont rare beelden: 'Eet Wout Weghorst hier het gras op?'

Bijzondere beelden van na de wedstrijd tegen Telstar. De spits van Ajax lijkt wat grassprieten op te eten.

De beelden werden zondagavond getoond bij Studio Voetbal. “Na de wedstrijd lijkt hij toch iets van het gras te eten”, merkt presentator Sjoerd van Ramshorst op. Arno Vermeulen reageert verbijsterd: “Nee toch? Gras eten?”

Op de beelden is niet onomstotelijk vast te stellen dat Weghorst het gras eet, maar hij plukt ogenschijnlijk wat sprieten uit de grond en neemt die richting zijn gezicht. In het publiek bij Studio Voetbal denkt men dat hij het gras at. “Iedereen zegt ‘ja’ hier!”, aldus Van Ramshorst.

Artikel gaat verder onder video

“Wij hebben hem toch zo tijdens het EK gezien?”, werpt Pierre van Hooijdonk op. “Toen kwam hij het veld op en ging hij gehurkt.” Volgens Vermeulen ruikt Weghorst even aan het gras, maar hij is er niet van overtuigd dat de spits het opat.

Weghorst was zondagmiddag verantwoordelijk voor beide doelpunten van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Telstar (2-0). Daarmee is hij uitstekend begonnen aan het seizoen. Zijn optreden werd geroemd door ESPN-analisten Karim El Ahmadi en Kenneth Perez.