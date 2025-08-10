'Als deze regel was nageleefd, had Weghorst een rode kaart gekregen'

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi delen na de wedstrijd tussen Ajax en Telstar complimenten uit aan Wout Weghorst. De spits was verantwoordelijk voor beide doelpunten (2-0) en leverde ook daarbuiten een grote bijdrage, vinden de analisten. Wel mag Weghorst volgens Perez van geluk spreken dat hij de wedstrijd zonder kaarten beëindigde.

De mentaliteit van Weghorst was een belangrijke factor, zegt Perez. “Ik vind het echt knap dat hij altijd aan staat. Als je heel even al die irritante dingen bij hem, die hij echt heeft, een beetje negeert, dan heeft hij gewoon een heel belangrijke rol in dit Ajax gehad vandaag. Door continu erbovenop te zitten, altijd aan te staan, ook al is het Telstar.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij neemt gewoon het voortouw. Dit zie je anderen niet doen. Brobbey is bijvoorbeeld meer bezig om gewoon een spits te zijn. Maar hij is zo bezig om het vuurtje op te stoken, ook tegen een club als Telstar, als een normaal iemand zou denken: nou ja, zal wel loslopen”, stelt de voormalig Ajax-middenvelder in het programma Dit Was Het Weekend.

Weghorst verrichtte de nodige defensieve arbeid. “Hoe hij terugloopt… Dat is toch geweldig? En ja, hij is bloedirritant, en hij is theatraal, en ik weet niet wat hij de hele tijd doet”, zegt Perez terwijl hij de doelpuntviering van Weghorst nadoet – gekruiste armen. “Hij doet het tegen iedereen en niemand heeft er zin in. En de scheids moet het ontgelden. Trouwens, waar is de regel dat je de scheids met rust moet laten? Dan had hij al twee keer geel gehad.”

“Maar als je dat heel even weglaat... En dat heeft natuurlijk niet met zijn voetballende kwaliteiten te maken, maar dan was hij heel belangrijk”, aldus de Deen, waarna collega El Ahmadi juist wel de voetballende kwaliteiten van Weghorst brlicht. “Tuurlijk, er ging ook wel verkeerd met kaatsen, maar ik zie ook dat hij echt wel een paar keer gewoon spelers bijna één-op-één op de keeper laat gaan. Hij heeft het ook af en toe goed gedaan aan de bal.”

“Hij maakt ook twee goals, laten we dat ook niet vergeten”, antwoordt Perez. “Dat is ook heel belangrijk. Maar ik wilde even het voetbal weglaten en gewoon zijn mentaliteit benoemen. Die heeft hij altijd gehad, maar toen moest hij nog ergens komen. Nu heeft hij een mooie carrière gehad, maar hij blijft het oproepen. Dat vind ik knap.”