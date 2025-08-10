Live voetbal 2

Ajax-bankzitter maakt overstap binnen de Eredivisie

John Heitinga, Davy Klaassen en Steven Berghuis
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 19:05

Nick Verschuren speelt dit seizoen in het shirt van FC Volendam. Ajax verhuurt de twintigjarige verdediger voor één jaar aan de provinciegenoot, zo weet Voetbal International.

De Amsterdammers verlengden het contract van Verschuren onlangs nog tot medio 2028, maar een doorbraak in het eerste elftal laat voorlopig op zich wachten. Daarom is gekozen voor een verhuur, zodat de jongeling ervaring kan opdoen op het hoogste niveau.

Verschuren, die tot dusver 49 wedstrijden speelde voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en daar vorig seizoen de aanvoerdersband droeg, kan volgende week al aansluiten bij de selectie van Volendam als alle formaliteiten tijdig worden afgerond. Eerder deze zomer maakte ook Precious Ugwu de overstap van Ajax naar de club uit het vissersdorp.

Verschuren zat zondag negentig minuten op de bank tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Telstar (2-0). Zijn nieuwe club Volendam pakte zaterdag een punt in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Verschuren sprak enkele maanden geleden een interview Ajax TV nog de ambitie uit om in Ajax 1 te spelen. "Natuurlijk is dat een droom, maar dat is al een droom zolang ik me kan herinneren. Die verandert niet", zei hij. "We moeten rustig aan doen en geduld houden.” Verschuren geniet als hij meetraint bij het eerste elftal. “Het niveau daar is gewoon anders. Dat is waar ik naartoe wil, dus alles wat ik mee kan pakken, pak ik mee. Voor de rest moet ik gewoon mijn ding blijven doen en geduld houden.”

Copa
1.383 Reacties
699 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zeer verstandig van Ajax en van Verschuren, Dichtbij, basisplek en je kan je ontwikkelen. 1 jaar en volgend jaar terug

CG
1.732 Reacties
747 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zelf vindt ik het een zéér goede keuze voor beide partijen !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Nick Verschuren

Nick Verschuren
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (13 jan. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
33
0
2024/2025
Ajax
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
NEC
1
5
3
3
AZ
1
3
3
4
Ajax
1
2
3
5
Feyenoord
1
2
3
6
PEC
1
1
3

