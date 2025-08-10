Ajax-bankzitter maakt overstap binnen de Eredivisie

speelt dit seizoen in het shirt van FC Volendam. Ajax verhuurt de twintigjarige verdediger voor één jaar aan de provinciegenoot, zo weet Voetbal International.

De Amsterdammers verlengden het contract van Verschuren onlangs nog tot medio 2028, maar een doorbraak in het eerste elftal laat voorlopig op zich wachten. Daarom is gekozen voor een verhuur, zodat de jongeling ervaring kan opdoen op het hoogste niveau.

Artikel gaat verder onder video

Verschuren, die tot dusver 49 wedstrijden speelde voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en daar vorig seizoen de aanvoerdersband droeg, kan volgende week al aansluiten bij de selectie van Volendam als alle formaliteiten tijdig worden afgerond. Eerder deze zomer maakte ook Precious Ugwu de overstap van Ajax naar de club uit het vissersdorp.

Verschuren zat zondag negentig minuten op de bank tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Telstar (2-0). Zijn nieuwe club Volendam pakte zaterdag een punt in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Verschuren sprak enkele maanden geleden een interview Ajax TV nog de ambitie uit om in Ajax 1 te spelen. "Natuurlijk is dat een droom, maar dat is al een droom zolang ik me kan herinneren. Die verandert niet", zei hij. "We moeten rustig aan doen en geduld houden.” Verschuren geniet als hij meetraint bij het eerste elftal. “Het niveau daar is gewoon anders. Dat is waar ik naartoe wil, dus alles wat ik mee kan pakken, pak ik mee. Voor de rest moet ik gewoon mijn ding blijven doen en geduld houden.”