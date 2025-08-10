John Heitinga wekt zorgen voor Ajax met mysterieuze blessure-update

John Heitinga heeft zich op een mysterieuze manier uitgelaten over de huidige blessurestatus van . Het is onduidelijk hoe de spits eraan toe is.

Ajax won zondag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. In de eigen Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 2-0 te sterk voor promovendus Telstar. Ajax speelde niet overtuigend, maar kon door twee doelpunten van Wout Weghorst toch gelijk drie punten bijschrijven.

Naderhand is de concurrent van de Ajax-spits onderwerp van gesprek. Brobbey raakte in het oefenduel met AS Monaco geblesseerd: hij viel in maar moest ook heel snel weer het veld verlaten. Naar verluidt kampt de spits met een enkelblessure. "Brian is een groot vraagteken", stelt Heitinga na de overwinning op Telstar. 'Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer fit is, want op die positie wil je concurrentie hebben." De coach laat verder dus niks uit over de blessure van Brobbey en zijn herstelperiode.

Artikel gaat verder onder video

De situatie van Josip Sutalo wordt eveneens besproken op de persconferentie. "Ook hij is twijfelachtig, maar Josip is pas net terug op het veld. Hij is nog niet met de bal aan de gang. De kans dat hij volgend weekend haalt, is klein. Bovendien heeft hij de hele voorbereiding gemist." Heitinga ziet wel een grotere kans dat aanwinst Ko Itakura kan meespelen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Het zou mooi zijn als de werkvergunning van Ko dan op orde is. De afgelopen jaren heeft hij bijna alles gespeeld en zelden iets gemist."