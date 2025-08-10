Live voetbal 2

John Heitinga wekt zorgen voor Ajax met mysterieuze blessure-update

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Mingus Niesten
10 augustus 2025, 18:44

John Heitinga heeft zich op een mysterieuze manier uitgelaten over de huidige blessurestatus van Brian Brobbey. Het is onduidelijk hoe de spits eraan toe is.

Ajax won zondag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. In de eigen Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 2-0 te sterk voor promovendus Telstar. Ajax speelde niet overtuigend, maar kon door twee doelpunten van Wout Weghorst toch gelijk drie punten bijschrijven.

Naderhand is de concurrent van de Ajax-spits onderwerp van gesprek. Brobbey raakte in het oefenduel met AS Monaco geblesseerd: hij viel in maar moest ook heel snel weer het veld verlaten. Naar verluidt kampt de spits met een enkelblessure. "Brian is een groot vraagteken", stelt Heitinga na de overwinning op Telstar. 'Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer fit is, want op die positie wil je concurrentie hebben." De coach laat verder dus niks uit over de blessure van Brobbey en zijn herstelperiode.

De situatie van Josip Sutalo wordt eveneens besproken op de persconferentie. "Ook hij is twijfelachtig, maar Josip is pas net terug op het veld. Hij is nog niet met de bal aan de gang. De kans dat hij volgend weekend haalt, is klein. Bovendien heeft hij de hele voorbereiding gemist." Heitinga ziet wel een grotere kans dat aanwinst Ko Itakura kan meespelen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Het zou mooi zijn als de werkvergunning van Ko dan op orde is. De afgelopen jaren heeft hij bijna alles gespeeld en zelden iets gemist."

Ruud40
Erkende gebruiker! Meer info
827 Reacties
317 Dagen lid
13.076 Likes
Ruud40
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Er lijkt wel een geheime agenda te worden uitgevoerd. Kaplan plotseling persona non grata, Brobbey geblesseerd, Sutalo idem net zo vaag. Gaaei reserve totdat Regeer uitviel. Het lijkt erop dat deze vier hoe dan ook ongewenst zijn verklaard en moeten vertrekken. Als je vandaag het verschil zag bestaat het niet dat je voor Regeer kiest als basisspeler. Gaaei was tijdens zijn invalbeurt een klasse beter. En het gaat precies om een groepje met oude contracten dus lijkt geen toeval

Sparta010
40 Reacties
686 Dagen lid
562 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kaplan weten we allemaal en is uitgesproken dat hij moet vertrekken. Brobbey en Sutalo geblesseerd waarvan ik nog met je mee kan gaan dat Brobbey wellicht weg kan. Heeft 2 jaar geen pepernoot geraakt dus niet zo raar. Regeer ipv Gaaei? Persoonlijke voorkeur. Maar een geheime agenda?? Je ziet blijkbaar wat je wilt zien

Ruud40
Erkende gebruiker! Meer info
827 Reacties
317 Dagen lid
13.076 Likes
Ruud40
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Sparta010 Heitinga ziet elke dag Regeer en Gaaei op de training. Het verschil tussen die twee was vandaag zo pijnlijk groot dat je nooit voor Regeer in de basis zou kiezen.

ERIMIR
2.176 Reacties
399 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Eens, Ruud40. Regeer is een matige speler, is geen rechtsback maar ook weinig imponerend op het middenveld.

CG
1.732 Reacties
747 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik blijf het nog steeds rommelig vinden bij Ajax !!

