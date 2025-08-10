Heitinga komt nu met honderden woorden uitleg over uitspraak 'houd het simpel'

John Heitinga heeft toelichting gegeven op zijn veelbesproken uitspraak in een interview met ESPN. De trainer van Ajax kreeg vrijdag van Hans Kraay junior de vraag wat hem bijbleef van zijn tijd in Engeland; Heitinga kwam niet verder dan 'gewoon voetbal, gewoon voetbal, soms, houd het simpel'. Nu vertelt hij wat hij bedoelt.

Heitinga werkte in het seizoen 2023/24 als assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United en vorig seizoen met veel succes bij Liverpool als rechterhand van Arne Slot. Toch kon hij niet goed overbrengen wat hem bijbleef van die periode. Over het betreffende interviewfragment werden de nodige grappen gemaakt op sociale media en sommige Ajax-fans verloren wat vertrouwen in de nieuwe trainer. Voorafgaand aan de seizoensopener tegen Telstar wordt Heitinga er dan ook naar gevraagd.

“Ik wist dat deze vraag terug zou komen”, geeft Hetinga aan. “Als ik naar mijn periode ga met Arne… Kijk, wij als trainers, laat ik voor mezelf spreken: heel vaak geef je te veel informatie, wil je te veel aan de spelers meegeven. Heb je zelf wel eens voor een groep gestaan?”, vraagt hij aan Cristian Willaert, die antwoordt: “Ja, dan zeg ik inderdaad altijd veel te veel.” Heitinga vervolgt: “Het gaat erom: hoe breng je het over naar je spelers?”

Dat aspect is volgens Heitinga de kracht van Slot. “Soms maak je het te complex voor de spelers. Je hebt te maken met je eigen groep, je hebt te maken met de tegenstander, verschillende manieren van drukzetten. Dat vond ik altijd zo mooi bij Arne. Die zei: ‘Vandaag spelen we tegen deze formatie, we zetten op deze manier druk, dat betekent dat we back-op-back doorgaan, centrale komt over. En dan zegt hij: aan deze kant wil ik dit hebben. Negen van de tien keer klopte het ook.”

In de pauze van een wedstrijd toont Slot dan beelden aan zijn spelers. “Als het dan niet klopte, zei hij: ‘Oké, de back moet blijven staan, want we gaan het nu met het middenveld doen, waardoor we centraal doorstappen. Dat is dan zonder bal. Maar met bal deed hij eigenlijk precies hetzelfde. We deden dan vaak team-tactische trainingen tegen de Onder 21. En dan zei hij ook: ‘Daar komt de 2 tegen 1, daar komt de 3 tegen 2’, waardoor het heel simpel leek. Maar ja, we weten allemaal dat het simpele vaak het moeilijke is”, vervolgt Heitinga. “Arne heeft overal een oplossing voor. Dat bedoel ik met het simpele.”

Kees Kwakman vond het een begrijpelijke uitleg. “Hij zei in dat interview ‘ja gewoon voetbal, simpel voetbal’. Ja lekker makkelijk. Maar nu legt hij precies uit wat hij daarmee bedoelde. Slot heeft zelf bewezen, met assistent Sipke Hulshoff, zo hoorde ik destijds ook van de jongens van FC Volendam toen Sipke daar assistent was, dat ze heel goed van tevoren kunnen zeggen: ‘Daar liggen kansen bij de tegenstander. Dus daar dat moet je doen.’ En andersom ook waar het gevaar ligt. Daar trainden ze dan ook op. Dat kwam dan ook heel vaak uit. Sipke en Arne kunnen wel wat.”

