Live voetbal 3

Heitinga komt nu met honderden woorden uitleg over uitspraak 'houd het simpel'

John Heitinga tijdens een interview
Foto: © ESPN
3 reacties
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 14:34

John Heitinga heeft toelichting gegeven op zijn veelbesproken uitspraak in een interview met ESPN. De trainer van Ajax kreeg vrijdag van Hans Kraay junior de vraag wat hem bijbleef van zijn tijd in Engeland; Heitinga kwam niet verder dan 'gewoon voetbal, gewoon voetbal, soms, houd het simpel'. Nu vertelt hij wat hij bedoelt.

Heitinga werkte in het seizoen 2023/24 als assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United en vorig seizoen met veel succes bij Liverpool als rechterhand van Arne Slot. Toch kon hij niet goed overbrengen wat hem bijbleef van die periode. Over het betreffende interviewfragment werden de nodige grappen gemaakt op sociale media en sommige Ajax-fans verloren wat vertrouwen in de nieuwe trainer. Voorafgaand aan de seizoensopener tegen Telstar wordt Heitinga er dan ook naar gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wist dat deze vraag terug zou komen”, geeft Hetinga aan. “Als ik naar mijn periode ga met Arne… Kijk, wij als trainers, laat ik voor mezelf spreken: heel vaak geef je te veel informatie, wil je te veel aan de spelers meegeven. Heb je zelf wel eens voor een groep gestaan?”, vraagt hij aan Cristian Willaert, die antwoordt: “Ja, dan zeg ik inderdaad altijd veel te veel.” Heitinga vervolgt: “Het gaat erom: hoe breng je het over naar je spelers?”

Dat aspect is volgens Heitinga de kracht van Slot. “Soms maak je het te complex voor de spelers. Je hebt te maken met je eigen groep, je hebt te maken met de tegenstander, verschillende manieren van drukzetten. Dat vond ik altijd zo mooi bij Arne. Die zei: ‘Vandaag spelen we tegen deze formatie, we zetten op deze manier druk, dat betekent dat we back-op-back doorgaan, centrale komt over. En dan zegt hij: aan deze kant wil ik dit hebben. Negen van de tien keer klopte het ook.”

In de pauze van een wedstrijd toont Slot dan beelden aan zijn spelers. “Als het dan niet klopte, zei hij: ‘Oké, de back moet blijven staan, want we gaan het nu met het middenveld doen, waardoor we centraal doorstappen. Dat is dan zonder bal. Maar met bal deed hij eigenlijk precies hetzelfde. We deden dan vaak team-tactische trainingen tegen de Onder 21. En dan zei hij ook: ‘Daar komt de 2 tegen 1, daar komt de 3 tegen 2’, waardoor het heel simpel leek. Maar ja, we weten allemaal dat het simpele vaak het moeilijke is”, vervolgt Heitinga. “Arne heeft overal een oplossing voor. Dat bedoel ik met het simpele.”

Kees Kwakman vond het een begrijpelijke uitleg. “Hij zei in dat interview ‘ja gewoon voetbal, simpel voetbal’. Ja lekker makkelijk. Maar nu legt hij precies uit wat hij daarmee bedoelde. Slot heeft zelf bewezen, met assistent Sipke Hulshoff, zo hoorde ik destijds ook van de jongens van FC Volendam toen Sipke daar assistent was, dat ze heel goed van tevoren kunnen zeggen: ‘Daar liggen kansen bij de tegenstander. Dus daar dat moet je doen.’ En andersom ook waar het gevaar ligt. Daar trainden ze dan ook op. Dat kwam dan ook heel vaak uit. Sipke en Arne kunnen wel wat.”

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Telstar in ons liveverslag!

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

PSV-fans zingen speler van de tegenstander toe

  • Gisteren, 23:06
  • Gisteren, 23:06
PSV-spelers Joey Veerman, Ruben van Bommel en Ismael Saibari

Oppermachtig PSV heeft mede door fouten Drommel kinderlijk eenvoudige avond

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Perisic kopt PSV op 2-0

Teruglezen: Zo verliep de Eredivisie op deze zaterdagavond met Feyenoord en PSV

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
400 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Arne Slot zit zo dwars daar in Amsterdam. De jaloezie spat er van af.. Arne had t nog gezegd, blijf nog een jaartje om te leren.

CG
1.732 Reacties
747 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Met vele woorden bereikt je niet altijd erg veel, lijkt mij !!

Dug out
281 Reacties
652 Dagen lid
3.185 Likes
Dug out
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

KISS. Keep It Simple Stupid. Tja, dat is niet altijd even makkelijk. Hoor Slot praten en daarna Heitinga, dan kun je al voorzichtig een conclusie trekken. Slot is tactisch erg sterk en Heitinga begint met Regeer…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
400 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Arne Slot zit zo dwars daar in Amsterdam. De jaloezie spat er van af.. Arne had t nog gezegd, blijf nog een jaartje om te leren.

CG
1.732 Reacties
747 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Met vele woorden bereikt je niet altijd erg veel, lijkt mij !!

Dug out
281 Reacties
652 Dagen lid
3.185 Likes
Dug out
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

KISS. Keep It Simple Stupid. Tja, dat is niet altijd even makkelijk. Hoor Slot praten en daarna Heitinga, dan kun je al voorzichtig een conclusie trekken. Slot is tactisch erg sterk en Heitinga begint met Regeer…

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Telstar

2 - 0
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Heerenveen
1
0
1
8
AZ
0
0
0
9
Ajax
0
0
0
10
Groningen
0
0
0
11
Heracles
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel