Honderden reacties op ‘tenenkrommend’ interview Heitinga: ‘Vrees het ergste voor Ajax’

Hans Kraay junior en John Heitinga bij ESPN
Foto: © ESPN
2 reacties
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 12:32

John Heitinga verscheen vrijdag voor de camera’s van ESPN, om samen met Hans Kraay junior vooruit te blikken op het komende seizoen. Na een gesprek van tien minuten is het oordeel van honderden Ajax-fans kraakhelder en genadeloos.

Heitinga gaat in het interview onder meer in op zijn nieuwe aanwinsten, de tactiek, zijn tijd in Engeland met Arne Slot en zijn keuze voor de aanvoerder. Toch wordt tijdens interview duidelijk dat het gesprek niet al te vloeiend loopt. “Jij moet een beetje luchtiger doen in interviews”, zegt Kraay junior al na anderhalve minuut tegen Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Het interview blijft vervolgens stroef lopen. Heitinga gaat bijvoorbeeld in op nieuwkomer Ko Itakura, maar geeft volgens Kraay junior geen ‘luchtig antwoord’. “Dit knippen we eruit”, zegt de ESPN-verslaggever na het antwoord van Heitinga.

Gedurende het tien minuten durende interview blijft de sfeer opvallend, zo stellen talloze Ajacieden. “Dit is nu al een must see”, stelt iemand op X. Ook in de YouTube-reacties onder de video regent het kritiek: “Mijn god, zeg. Wat vervelend om te luisteren”, zegt de een. “Vrees het ergste voor Ajax”, reageert de ander. Bekijk hier alle YouTube-reacties door naar onder te scrollen bij de video.

  • Ticketshop
1 2 reacties
Reageren
2 reacties
Ajeto!
379 Reacties
1.047 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Volgende keer KC maar sturen voor een vlammend interview

Copa
1.383 Reacties
697 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat heb je liever een vlot sprekende speler/trainer of een goed spelende en winnende speler/trainer Als je goed kan praten moet je naar een praatprogramma. Willem van hanegem werd ooit eens praatpaal bij Az of Feyenoord, omdat ze hem niet geschikt vonden als trainer, de trainer kon dan tegen hem aan praten Hij was ook trainer, maar gaf nimmer een interview, omdat hij dat niet kon. Een ander nam de honneurs waar Die jongen die trainer was bij Telstar, volgens mij later trainer bij het vrouwenvoetbal kon praten als een senator in het oude Romeinse Rijk, maar zijn teams presteerden hopeloos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

