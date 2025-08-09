Honderden reacties op ‘tenenkrommend’ interview Heitinga: ‘Vrees het ergste voor Ajax’

John Heitinga verscheen vrijdag voor de camera’s van ESPN, om samen met Hans Kraay junior vooruit te blikken op het komende seizoen. Na een gesprek van tien minuten is het oordeel van honderden Ajax-fans kraakhelder en genadeloos.

Heitinga gaat in het interview onder meer in op zijn nieuwe aanwinsten, de tactiek, zijn tijd in Engeland met Arne Slot en zijn keuze voor de aanvoerder. Toch wordt tijdens interview duidelijk dat het gesprek niet al te vloeiend loopt. “Jij moet een beetje luchtiger doen in interviews”, zegt Kraay junior al na anderhalve minuut tegen Heitinga.

Het interview blijft vervolgens stroef lopen. Heitinga gaat bijvoorbeeld in op nieuwkomer Ko Itakura, maar geeft volgens Kraay junior geen ‘luchtig antwoord’. “Dit knippen we eruit”, zegt de ESPN-verslaggever na het antwoord van Heitinga.

Gedurende het tien minuten durende interview blijft de sfeer opvallend, zo stellen talloze Ajacieden. “Dit is nu al een must see”, stelt iemand op X. Ook in de YouTube-reacties onder de video regent het kritiek: “Mijn god, zeg. Wat vervelend om te luisteren”, zegt de een. “Vrees het ergste voor Ajax”, reageert de ander. Bekijk hier alle YouTube-reacties door naar onder te scrollen bij de video.