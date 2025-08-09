Live voetbal

Ajax-speler toont veelzeggend gedrag: ‘Inspiratieloos, met z’n hoofd al bij zijn volgende club’

Ahmetcan Kaplan lijkt weinig perspectief meer te hebben bij Ajax. De Turkse verdediger, die vrijdagavond in de basis stond bij de wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Den Bosch (2-0 nederlaag), maakte een inspiratieloze indruk. Dat kan mogelijk te maken hebben met een naderende transfer.

Kaplan lijkt, net als de afgelopen seizoenen, genoegen te moeten nemen met een bijrol bij Ajax. De 22-jarige centrale verdediger maakte nauwelijks minuten in de voorbereiding van de hoofdmacht en mocht vrijdagavond starten namens de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De Turk speelde negentig minuten, maar liet geen beste indruk achter.

Bram Bark, die namens Ajax Showtime de verrichtingen van Jong Ajax volgt, is bijvoorbeeld hard voor Kaplan. “Van een speler die geregeld minuten maakt in Ajax 1, hoop je dat hij Jong Ajax op sleeptouw kan nemen. Dit was niet het geval. Misschien zat hij met zijn hoofd al bij zijn volgende club, want Kaplan leek er geen zin in te hebben”, stelt hij.

“Soms won hij duels zo makkelijk dat het duidelijk werd dat hij de Keuken Kampioen Divisie is ontgroeid, om zich vervolgens zo de bal af te laten snoepen. Het gebrek aan concentratie was ronduit jammer”, vervolgt de Jong Ajax-watcher. Ook op X is de kritiek op Kaplan genadeloos.

Den Bosch - Jong Ajax

2 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0
2023/2024
Jong Ajax
11
0
2023/2024
Ajax
11
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
Jong Utrecht
1
-1
0
17
Cambuur
1
-1
0
18
Jong Ajax
1
-2
0
19
MVV
1
-4
0
20
Vitesse
0
0
-12

