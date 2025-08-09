Dramatisch geluid over Ajax-aanwinst Gloukh: ‘Nogal egoïstisch, geen teamspeler, geen vrienden’

wordt door sommigen gezien als een zelfzuchtige speler, zo blijkt uit een uitgebreide profielschets van het NRC. Veel prominenten denken dat de nieuwste aanwinst van Ajax tijd nodig heeft om te wennen in Amsterdam, maar dat de transfer wel succesvol gaat zijn.

Ajax versterkte zich vorige week officieel met Gloukh, die met torenhoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA komt. De aanvallende middenvelder kwam voor een bedrag van 14,75 miljoen euro over van Red Bull Salzburg. NRC publiceerde zaterdag een uitgebreid stuk over de nieuwste aanwinst van Ajax.

Volgens Assaf Cohen, commentator bij de Israëlische tv-zender Sport 1, is Gloukh opvallend zelfbewust voor zijn leeftijd. “Hij weet wat hij waard is en waar hij heen wil. Als een paard met oogkleppen gaat hij door het leven. Hij is zó gefocust, dat hij alles om hem heen lijkt te vergeten”, schetst hij.

Het feit dat Gloukh ‘alles om hem heen lijkt te vergeten', wordt door sommigen als ‘zelfzuchtig’ opgevat. “Het is geen geheim dat hij geen teamspeler is en vooral zijn eigen belangen nastreeft”, schreef Nister Christoph van Kronen Zeitung bijvoorbeeld. Christoph doelt op een moment uit vorig jaar: “Dat hij niet op de bank wilde zitten (tegen Wolfsberger AC, red.) is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team.”

Een andere sportjournalist, Michael Unverdorben van Salzburger Nachrichten, is het met zijn collega eens en noemt Gloukh ‘nogal egoïstisch’. Israël-bondscoach Ran Ben Shimon denkt dat de Ajax-selectie geduld moet hebben met de middenvelder, maar dat de transfer wel gaat slagen. “Oscar laat mensen niet snel toe. Je moet eerst zijn vertrouwen winnen om met hem te kunnen communiceren”, zegt hij.