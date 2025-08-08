Jack van Gelder: 'Ajax is not amused'

Ajax is not amused vanwege een brief die Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, aan verschillende Eredivisieclubs heeft gestuurd, zo meldt Jack van Gelder vrijdagavond in De Oranjezomer. Halsema roept de clubs op om antisemitische uitingen in het stadion tegen te gaan, maar Ajax wordt daar do or de betreffende clubs 'op aangekeken', aldus Van Gelder.

Van Gelder legt uit dat men bij Ajax not amused is door de gang van zaken. "Een aantal clubs heeft een brief ontvangen. Go Ahead Eagles onder meer, FC Groningen geloof ik en ik dacht ook FC Twente, om ze te waarschuwen tegen antisemitische spreekkoren en dergelijke." De ervaren sportjournalist heeft zelf een duidelijke mening over het schrijven van Halsema: "Dit is windowdressing, laat ze nou eerst proberen dat in eigen stad te beteugelen."

"Nu gaat ze supporters, of clubs aanschrijven, waar bijvoorbeeld bij Go Ahead twee of drie mensen opgepakt zijn. Die hebben daar al straf voor gekregen. Dit is het paard achter de wagen spannen, ik vind dit te makkelijk", vervolgt Van Gelder. "En Ajax is hier dus helemaal niet blij mee, want Ajax wordt hier door die clubs weer op aangekeken", legt de journalist uit.

Eagles-directeur verbaasd: 'Ajax wist er niks van'

Jan Willem van Dop, de algemeen directeur van Go Ahead, reageerde tegenover RTV Oost verbaasd over de brief van Halsema. "Als je zo'n brief krijgt, komt die rauw op je dak", aldus de bestuurder. Bij Van Dop was er echter geen sprake van dat hij Ajax 'aankijkt' op het schrijven, zoals Van Gelder zegt: "Ajax wist er niks van, dat vond ik ook wel bijzonder. Maar dat zegt eigenlijk wel genoeg", aldus Van Dop.

VIDEO - Jack van Gelder over actie Femke Halsema: 'Ajax is not amused'