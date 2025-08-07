Live voetbal

Transfer Itakura zorgt voor groot probleem bij Ajax

Borussia Mönchengladbach-verdediger Ko Itakura
Foto: © Imago
13 reacties
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 15:32

Ajax staat op het punt om Ko Itakura in te lijven, maar daarmee is de selectie voor komend seizoen nog niet rond. De Amsterdammers willen namelijk ook een controleur en een linksback halen, maar daar is volgens De Telegraaf geen financiële ruimte voor tot er andere spelers worden verkocht.

Ajax werkt deze zomer hard verder aan de wederopbouw van de selectie. De Amsterdammers wisten met Oscar Gloukh, Vitezslav Jaros, Raúl Moro en Joeri Heerkens al vier spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Daar komt met Itakura binnenkort ook een ervaren centrale verdediger bij. De Japanner gaat voor een bedrag van dertien miljoen euro inclusief bonussen overkomen van Borussia Mönchengladbach.

Artikel gaat verder onder video

Naast een centrumverdediger hoopt Ajax zich deze transferperiode ook nog te versterken met een controleur om het vertrek van Jordan Henderson op te vangen. Verder moet er ook een linksback aan de selectie worden toegevoegd. Doordat de transfersom voor Itakura een stuk hoger is uitgevallen dan in eerste instantie het plan was, zal Ajax volgens De Telegraaf eerst moeten verkopen voordat een van deze posities kan worden versterkt.

Ajax heeft momenteel meerdere spelers die op de nominatie staan om te vertrekken. Van de bannelingen lijkt Chuba Akpom op huurbasis naar Ipswich Town te verhuizen, terwijl ook Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk nog moeten vertrekken. Ook Brian Brobbey en Ahmetcan Kaplan mogen deze zomer nog op zoek naar een nieuwe club.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ko Itakura in het trainingstenue van Borussia Mönchengladbach

Voormalig Feyenoorder is alternatief van Ajax voor Ko Itakura

  • Gisteren, 19:35
  • Gisteren, 19:35
Hans Kraay junior

Hans Kraay junior voorspelt kampioen van de Eredivisie: 'Dan denk ik toch...'

  • Gisteren, 17:46
  • Gisteren, 17:46
‘Feyenoord trekt stekker uit onderhandelingen en richt zich nog op twee posities’

‘Feyenoord trekt stekker uit onderhandelingen en richt zich nog op twee posities’

  • Gisteren, 14:45
  • Gisteren, 14:45
9 13 reacties
Reageren
13 reacties
KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
397 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Mijn hemel wat een armoede daar. Ze zijn ook niet echt creatief hè. Jordan Bos en Hwang waren nog minder waard bij elkaar dan een overbodige centrale verdediger van daar.. Misschien wat tips vragen aan je competitie genoot want als het zo doorgaat is er van concurrentie geen sprake dit seizoen. Fijne dag!

dilima1966
1.971 Reacties
787 Dagen lid
14.892 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Dat was al te voorzien dat ajax niet zo veel dan meer kon met het verkoop van spelers onder de marktwaarde en de bonussen die de spelers nog tegoed hebben ajax betaalde overal bij clubs de hoofdprijs andersom is het Black friday bij ajax ajax zit in Een hoek waar ze tegen elke bod geen nee kunnen zeggen

Martine
11 Reacties
182 Dagen lid
175 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@dilima1966 tja, Jeremiah St. Juste had dan misschien een beter alternatief geweest. Ook heel snel en dus geschikt voor het aanvallend voetbal wat Ajax wil spelen. Had waarschijnlijk 6-7 miljoen gescheeld. Het is maar zo een opmerking hoor

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

De Telegraaf gooit weer eens wat olie op het vuur. Geen enkele Ajacied kijkt er meer van op. De club Ajax, en dit is al honderden keren herhaald en dus duidelijk, is nog steeds bezig om uit het dal te kruipen om financieel weer gezond te worden. Dat dat lang(er) gaat duren is ook al heel lang bekend. Er is niets nieuws onder de zon. De aankoop van Itakura is trouwens gewoon een prima aankoop. Niks mis mee.

Danny86
101 Reacties
851 Dagen lid
518 Likes
Danny86
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@HocusPocus uit welk dal? 50mil in de min dat is een dal 250 mil aan spelers uitgeven is geen dal Zo melodramatisch allemaal

Copa
1.383 Reacties
696 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

nee hoor, een realistisch beeld. Verkopende clubs weten dat Ajax weinig te besteden heeft en als ze geld willen vangen dan moeten ze elders zijn, bijv bij Feyenoord. Ik snap maar niet waarom deze club niets doet aan het oude vervallen? stadion

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Danny86: welke 250 miljoen? Ik ben benieuwd waar je dat getal vandaan haalt. Buiten dat, melodramatisch maak jij ervan. Ik bedoelde zelf te zeggen dat Ajax nog niet uit de problemen van de Mislintat periode is en dat daar nog aan gewerkt wordt. Verder niets. Ik reageer ook maar even op je andere reactie over "Godswonder": mijn mening is dat Ajax wellicht mee kan doen in de bovenste regionen van de Eredivisie maar het is gewoon zo klaar als een klontje dat de club een achterstand heeft. Door de komst van Heitinga (in feite een beginner), door moeizame verkopen en weer de problematiek om die spelers aan te kunnen trekken die je graag zou willen hebben. Dat is geen jankverhaal maar realiteit. Jouw mening is jouw mening. Dat mag, maar ik kijk er anders tegenaan. Ajax kan niet vrijelijk kopen wie ze willen.

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Aanvullend: Ajax heeft tot nu toe pakweg 28 miljoen uitgegeven aan transfers. Dat is nog heel ver verwijderd van de door jou gestelde 250.

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Martienis: de altijd negatieve Telegraaf is voor de FCUpdate redactie dé inspiratiebron om "nieuws" vandaan te halen. Waarheidsvinding is daarbij niet van belang. Het gaat om de clicks.

Danny86
101 Reacties
851 Dagen lid
518 Likes
Danny86
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ach hebben we die onzin weer En dan straks is het weer een Godswonder als ze bovenin mee doen wat een gejank Maar wel spelers voor 10+ mil halen Alsjeblieft zeg

Quarlon
203 Reacties
1.045 Dagen lid
2.353 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Danny86 goed doorzien

Meisje Sticks
859 Reacties
1.046 Dagen lid
4.869 Likes
Meisje Sticks
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

13 miljoen is een hoog bedrag voor een speler met nog 1 jaar contract. 28 jaar, dat is afschrijven, die verkoop je niet meer met winst.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
397 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Mijn hemel wat een armoede daar. Ze zijn ook niet echt creatief hè. Jordan Bos en Hwang waren nog minder waard bij elkaar dan een overbodige centrale verdediger van daar.. Misschien wat tips vragen aan je competitie genoot want als het zo doorgaat is er van concurrentie geen sprake dit seizoen. Fijne dag!

dilima1966
1.971 Reacties
787 Dagen lid
14.892 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Dat was al te voorzien dat ajax niet zo veel dan meer kon met het verkoop van spelers onder de marktwaarde en de bonussen die de spelers nog tegoed hebben ajax betaalde overal bij clubs de hoofdprijs andersom is het Black friday bij ajax ajax zit in Een hoek waar ze tegen elke bod geen nee kunnen zeggen

Martine
11 Reacties
182 Dagen lid
175 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@dilima1966 tja, Jeremiah St. Juste had dan misschien een beter alternatief geweest. Ook heel snel en dus geschikt voor het aanvallend voetbal wat Ajax wil spelen. Had waarschijnlijk 6-7 miljoen gescheeld. Het is maar zo een opmerking hoor

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

De Telegraaf gooit weer eens wat olie op het vuur. Geen enkele Ajacied kijkt er meer van op. De club Ajax, en dit is al honderden keren herhaald en dus duidelijk, is nog steeds bezig om uit het dal te kruipen om financieel weer gezond te worden. Dat dat lang(er) gaat duren is ook al heel lang bekend. Er is niets nieuws onder de zon. De aankoop van Itakura is trouwens gewoon een prima aankoop. Niks mis mee.

Danny86
101 Reacties
851 Dagen lid
518 Likes
Danny86
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@HocusPocus uit welk dal? 50mil in de min dat is een dal 250 mil aan spelers uitgeven is geen dal Zo melodramatisch allemaal

Copa
1.383 Reacties
696 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

nee hoor, een realistisch beeld. Verkopende clubs weten dat Ajax weinig te besteden heeft en als ze geld willen vangen dan moeten ze elders zijn, bijv bij Feyenoord. Ik snap maar niet waarom deze club niets doet aan het oude vervallen? stadion

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Danny86: welke 250 miljoen? Ik ben benieuwd waar je dat getal vandaan haalt. Buiten dat, melodramatisch maak jij ervan. Ik bedoelde zelf te zeggen dat Ajax nog niet uit de problemen van de Mislintat periode is en dat daar nog aan gewerkt wordt. Verder niets. Ik reageer ook maar even op je andere reactie over "Godswonder": mijn mening is dat Ajax wellicht mee kan doen in de bovenste regionen van de Eredivisie maar het is gewoon zo klaar als een klontje dat de club een achterstand heeft. Door de komst van Heitinga (in feite een beginner), door moeizame verkopen en weer de problematiek om die spelers aan te kunnen trekken die je graag zou willen hebben. Dat is geen jankverhaal maar realiteit. Jouw mening is jouw mening. Dat mag, maar ik kijk er anders tegenaan. Ajax kan niet vrijelijk kopen wie ze willen.

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Aanvullend: Ajax heeft tot nu toe pakweg 28 miljoen uitgegeven aan transfers. Dat is nog heel ver verwijderd van de door jou gestelde 250.

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Martienis: de altijd negatieve Telegraaf is voor de FCUpdate redactie dé inspiratiebron om "nieuws" vandaan te halen. Waarheidsvinding is daarbij niet van belang. Het gaat om de clicks.

Danny86
101 Reacties
851 Dagen lid
518 Likes
Danny86
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ach hebben we die onzin weer En dan straks is het weer een Godswonder als ze bovenin mee doen wat een gejank Maar wel spelers voor 10+ mil halen Alsjeblieft zeg

Quarlon
203 Reacties
1.045 Dagen lid
2.353 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Danny86 goed doorzien

Meisje Sticks
859 Reacties
1.046 Dagen lid
4.869 Likes
Meisje Sticks
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

13 miljoen is een hoog bedrag voor een speler met nog 1 jaar contract. 28 jaar, dat is afschrijven, die verkoop je niet meer met winst.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ko Itakura

Ko Itakura
Team: M'gladbach
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0
2021/2022
Schalke 04
31
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Excelsior
0
0
0
4
Feyenoord
0
0
0
5
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel