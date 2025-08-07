Transfer Itakura zorgt voor groot probleem bij Ajax

Ajax staat op het punt om in te lijven, maar daarmee is de selectie voor komend seizoen nog niet rond. De Amsterdammers willen namelijk ook een controleur en een linksback halen, maar daar is volgens De Telegraaf geen financiële ruimte voor tot er andere spelers worden verkocht.

Ajax werkt deze zomer hard verder aan de wederopbouw van de selectie. De Amsterdammers wisten met Oscar Gloukh, Vitezslav Jaros, Raúl Moro en Joeri Heerkens al vier spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Daar komt met Itakura binnenkort ook een ervaren centrale verdediger bij. De Japanner gaat voor een bedrag van dertien miljoen euro inclusief bonussen overkomen van Borussia Mönchengladbach.

Naast een centrumverdediger hoopt Ajax zich deze transferperiode ook nog te versterken met een controleur om het vertrek van Jordan Henderson op te vangen. Verder moet er ook een linksback aan de selectie worden toegevoegd. Doordat de transfersom voor Itakura een stuk hoger is uitgevallen dan in eerste instantie het plan was, zal Ajax volgens De Telegraaf eerst moeten verkopen voordat een van deze posities kan worden versterkt.

Ajax heeft momenteel meerdere spelers die op de nominatie staan om te vertrekken. Van de bannelingen lijkt Chuba Akpom op huurbasis naar Ipswich Town te verhuizen, terwijl ook Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk nog moeten vertrekken. Ook Brian Brobbey en Ahmetcan Kaplan mogen deze zomer nog op zoek naar een nieuwe club.