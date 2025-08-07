Transfer Itakura zorgt voor groot probleem bij Ajax

Ajax staat op het punt om Ko Itakura in te lijven, maar daarmee is de selectie voor komend seizoen nog niet rond. De Amsterdammers willen namelijk ook een controleur en een linksback halen, maar daar is volgens De Telegraaf geen financiële ruimte voor tot er andere spelers worden verkocht.
Ajax werkt deze zomer hard verder aan de wederopbouw van de selectie. De Amsterdammers wisten met Oscar Gloukh, Vitezslav Jaros, Raúl Moro en Joeri Heerkens al vier spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Daar komt met Itakura binnenkort ook een ervaren centrale verdediger bij. De Japanner gaat voor een bedrag van dertien miljoen euro inclusief bonussen overkomen van Borussia Mönchengladbach.
Naast een centrumverdediger hoopt Ajax zich deze transferperiode ook nog te versterken met een controleur om het vertrek van Jordan Henderson op te vangen. Verder moet er ook een linksback aan de selectie worden toegevoegd. Doordat de transfersom voor Itakura een stuk hoger is uitgevallen dan in eerste instantie het plan was, zal Ajax volgens De Telegraaf eerst moeten verkopen voordat een van deze posities kan worden versterkt.
Ajax heeft momenteel meerdere spelers die op de nominatie staan om te vertrekken. Van de bannelingen lijkt Chuba Akpom op huurbasis naar Ipswich Town te verhuizen, terwijl ook Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk nog moeten vertrekken. Ook Brian Brobbey en Ahmetcan Kaplan mogen deze zomer nog op zoek naar een nieuwe club.
Mijn hemel wat een armoede daar. Ze zijn ook niet echt creatief hè. Jordan Bos en Hwang waren nog minder waard bij elkaar dan een overbodige centrale verdediger van daar.. Misschien wat tips vragen aan je competitie genoot want als het zo doorgaat is er van concurrentie geen sprake dit seizoen. Fijne dag!
Dat was al te voorzien dat ajax niet zo veel dan meer kon met het verkoop van spelers onder de marktwaarde en de bonussen die de spelers nog tegoed hebben ajax betaalde overal bij clubs de hoofdprijs andersom is het Black friday bij ajax ajax zit in Een hoek waar ze tegen elke bod geen nee kunnen zeggen
@dilima1966 tja, Jeremiah St. Juste had dan misschien een beter alternatief geweest. Ook heel snel en dus geschikt voor het aanvallend voetbal wat Ajax wil spelen. Had waarschijnlijk 6-7 miljoen gescheeld. Het is maar zo een opmerking hoor
De Telegraaf gooit weer eens wat olie op het vuur. Geen enkele Ajacied kijkt er meer van op. De club Ajax, en dit is al honderden keren herhaald en dus duidelijk, is nog steeds bezig om uit het dal te kruipen om financieel weer gezond te worden. Dat dat lang(er) gaat duren is ook al heel lang bekend. Er is niets nieuws onder de zon. De aankoop van Itakura is trouwens gewoon een prima aankoop. Niks mis mee.
nee hoor, een realistisch beeld. Verkopende clubs weten dat Ajax weinig te besteden heeft en als ze geld willen vangen dan moeten ze elders zijn, bijv bij Feyenoord. Ik snap maar niet waarom deze club niets doet aan het oude vervallen? stadion
@Danny86: welke 250 miljoen? Ik ben benieuwd waar je dat getal vandaan haalt. Buiten dat, melodramatisch maak jij ervan. Ik bedoelde zelf te zeggen dat Ajax nog niet uit de problemen van de Mislintat periode is en dat daar nog aan gewerkt wordt. Verder niets. Ik reageer ook maar even op je andere reactie over "Godswonder": mijn mening is dat Ajax wellicht mee kan doen in de bovenste regionen van de Eredivisie maar het is gewoon zo klaar als een klontje dat de club een achterstand heeft. Door de komst van Heitinga (in feite een beginner), door moeizame verkopen en weer de problematiek om die spelers aan te kunnen trekken die je graag zou willen hebben. Dat is geen jankverhaal maar realiteit. Jouw mening is jouw mening. Dat mag, maar ik kijk er anders tegenaan. Ajax kan niet vrijelijk kopen wie ze willen.
